Hay expectativa por la decisión de la junta directiva de Ecopetrol que se reunió este lunes para abordar como tema principal la permanencia del presidente Ricardo Roa al frente de la estatal petrolera.

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Esto debido a los procesos que enfrenta el alto cargo por presunto tráfico de influencias, relacionado con la adquisición de un apartamento en Bogotá supuestamente vinculado con contratos que posteriormente fueron otorgados en la entidad pública. Y, así mismo, con aparentes anomalías en los dineros de la campaña del presidente Gustavo Petro, de la que Roa fue gerente.

Al parecer, en la junta cuatro de nueve votos se inclinan por la salida de Roa.

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La junta está siendo presionada principalmente por la Unión Sindical Obrera, USO, que confirmó que, si el presidente no es destituido, irán a huelga nacional

La tensión se sintió en la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol, realizada el pasado viernes pasado, donde Martín Ravelo, presidente de la USO, advirtió: “Radicamos un oficio en el que manifestamos a la junta la necesidad de que tome una decisión de fondo sobre el futuro de Roa en la presidencia”.

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Y Jorge Enrique Robledo, accionista minoritario de Ecopetrol, dijo que la junta directiva está obrando equivocadamente, al considera necesaria la salida de Roa: “Tiene dos acusaciones, presidente. Es presidente de la empresa contra el interés de los colombianos”.

Pero la presidenta de la junta, Ángela María Robledo, indicó: “Hemos activado un protocolo que permite realizar una evaluación (...), Esta diligencia no equivale a una condena no constituye una decisión de fondo y no desvirtúa el principio constitucional de presunción de inocencia”.

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Roa se defiende: “No hay riesgos”

El presidente de Ecopetrol le dijo a la revista Cambio sobre un eventual paso al costado que “no existe desde el día de la imputación de cargos ningún cambio en la matriz de riesgo de Ecopetrol que me induzca a hacerlo”. Y sobre la disminución de las utilidades netas de la compañía, que pasaron de $33,4 billones en 2022 a $9 billones en 2025, dijo que obedece a menores precios del crudo, mayor inflación, revaluación del peso y la entrada en vigor de nuevos impuestos.