Luego del rifirrafe que sostuvieron el expresidente Álvaro Uribe y el candidato presidencial Iván Cepeda, el también aspirante a la Casa de Nariño, Abelardo de la Espriella, salió en defensa del ex jefe de Estado.

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“Al pueblo antioqueño, al presidente Uribe, al alcalde ‘Fico’ Gutiérrez y al gobernador Rendón: mi solidaridad total frente a los ataques de Iván Cepeda, heredero de Petro y de la guerrilla, que pretende estigmatizar a Antioquia con odio y mentira”, dijo el candidato.

Agregó en este sentido que “mientras evade el debate conmigo, como buen cobarde, insulta a un pueblo trabajador, valiente y patriota”.

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Antioquia, siguió De la Espriella, “jamás se arrodilló ante la narcoguerrilla ni ante el crimen. En esa tierra mágica hay liderazgo, carácter y dignidad para enfrentar el proyecto nefasto de la izquierda y sus socios del bajo mundo criminal”.

Y concluyó: “Defenderé todo lo que representa Antioquia: la seguridad, la propiedad privada, la familia, los valores y el progreso con firmeza, sin titubeos y sin ataduras. Colombia necesita un liderazgo fuerte para derrotar a quienes amenazan su futuro. Como presidente, gobernaré sin sesgos ideológicos, con seguridad, oportunidades y respeto para todos”.

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