Este sábado 28 de marzo, Medellín y Antioquia se convirtieron nuevamente en el epicentro de un fuerte cruce político entre el candidato de izquierda Iván Cepeda y el expresidente Álvaro Uribe, uno de los principales referentes de la derecha en Colombia.

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Durante la tarde, el aspirante del Pacto Histórico (quien cuenta con el respaldo del presidente Gustavo Petro) participó en una manifestación en la capital antioqueña, donde afirmó que la trayectoria política de Uribe estuvo, según su versión, vinculada a sectores ilegales de la ciudad.

“Se hizo de la mano de los clanes familiares el cartel de Medellín. Él y su hermano Santiago, hoy condenado como jefe paramilitar, fueron amigos, socios comerciales y colaboradores de clanes como los Ochoa, los Gallón Henao, los Villegas Uribe y los Cifuentes Villa quien eran de la entrañas de las estructuras narcotraficantes de Pablo Escobar y de los paramilitares”, expresó Cepeda.

Asimismo, Cepeda, quien estuvo acompañado en tarima por su fórmula Aída Quilcué, el exministro Juan Fernando Cristo y otros integrantes de su campaña, también señaló que sus declaraciones sobre Antioquia y el paramilitarismo hechas en febrero habrían sido sacadas de contexto por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador Andrés Julián Rendón.

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Además, Cepeda recordó que recientemente un juez determinó que no debía retractarse de dichas afirmaciones, decisión a la que aludió durante su intervención en el centro de Medellín.

Las declaraciones del candidato generaron una reacción inmediata por parte de Uribe y de distintos sectores políticos, que rechazaron el uso de su nombre en el debate electoral, así como la mención de episodios de violencia del pasado en la región.

“Cepeda, bandido camuflado de Derechos Humanos, le cumple a los criminales que lo imponen con los señalamientos contra mí, que han sustentado los atentados contra mi vida. Cepeda instigó contra Miguel Uribe, cuyo asesinato realizó la Nueva Marquetalia que Cepeda ayudó a conformar como patrocinador de la impunidad y de la fuga de Iván Márquez y de Santrich”, manifestó Uribe.

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Y advirtió que “ni Antioquia ni Colombia pueden permitir ni reconocer la candidatura de Cepeda, impuesta a sangre y fuego por criminales”.

Cepeda, bandido camuflado de Derechos Humanos, le cumple a los criminales que lo imponen con los señalamientos contra mi, que han sustentado los atentados contra mi vida.



Cepeda instigó contra Miguel Uribe, cuyo asesinato realizó la Nueva Marquetalia que Cepeda ayudó a conformar… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 28, 2026

Por otro lado, se pronunció el alcalde Federico Gutiérrez, quien aseguró que la “horrible noche” llegará a su fin el próximo 7 de agosto, en alusión al cierre del gobierno del presidente Petro, aunque sin mencionarlo directamente.

“Por más que persista su odio contra los Antioqueños, nosotros seguiremos adelante. En Medellín y Antioquia sí que sabemos y hemos sabido superar las más grandes adversidades. Seguiremos resistiendo y seguiremos saliendo adelante”.

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