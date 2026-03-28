La nueva encuesta de Guarumo y Ecoanalítica, financiada por el periódico El Tiempo, ubica en intención de voto para las presidenciales al senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, en 37,5 %; al abogado y empresario ‘outsider’ de derecha, Abelardo de la Espriella, en 20,2 % y a la senadora y ganadora de las consultas interpartidistas, Paloma Valencia, del Centro Democrático, en 19,9 %.
De cara a los comicios del 31 de mayo, el izquierdista Cepeda sigue liderando pero los derechistas Abelardo y Paloma no solo se acercan a él sino que además están en empate técnico.
De acuerdo a la medición, que se hizo entre el 19 y el 25 de marzo en 69 municipios, se evidencia el crecimiento de Valencia Laserna, quien se impuso en la Gran Consulta por Colombia, quedándose con unos 3’200.000 de votos de los 5’800.000 que obtuvo en total esa alianza. Es decir, creció 13 puntos con respecto a su intención de voto en enero, cuando registró 6,9 por ciento.
Y el centro político es encabezado por el exgobernador Sergio Fajardo con una intención de voto de 3,9 por ciento, mientras que la exalcaldesa Claudia López tiene el 2,3 por ciento.
Luego siguen Santiago Botero con 1,5 por ciento, Miguel Uribe Londoño con 1,3 por ciento, Carlos Caicedo (0,8 por ciento), Roy Barreras (0,6 por ciento), Clara López (0,5 por ciento), Luis Gilberto Murillo (0,2 por ciento), Mauricio Lizcano (0,2 por ciento), Gustavo Matamoros (0,1 por ciento), Sondra Mcollis (0 por ciento) y el voto en blanco (11 por ciento).
La encuesta además señala que Cepeda tendría un tiquete asegurado para participar en la segunda vuelta presidencial, pero ya no gana en todos los eventuales escenarios de esta instancia, pues Valencia le compite con un empate técnico de 43,3 por ciento el primero y 40 por ciento la segunda, ya que el margen de error de esta medición es del 2,2 por ciento.
Y Cepeda derrota a De la Espriella con 44,9 por ciento frente a 36,4 por ciento, como a Fajardo con 44,8 por ciento contra 28,4 por ciento.