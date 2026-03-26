En entrevista con Meridiano Blu, dirigido por Ricardo Ospina, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, reaccionó de forma firme a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro.

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El jefe de Estado había recurrido a sus redes sociales para poner en duda la imparcialidad de la funcionaria, asegurando que su esposo tendría presuntos vínculos laborales con el abogado y aspirante político Abelardo De La Espriella. Frente a esto, la fiscal desmintió categóricamente dichas versiones y las calificó como “absolutamente falsas”.

Asimismo, Luz Adriana cuestionó que este tipo de señalamientos, relacionados con posibles hechos de corrupción, se hagan públicos a través de la red social X, en lugar de tramitarse por las vías formales.

“Es lamentable todo ese espectáculo hacia el exterior. Yo creo profundamente en la institucionalidad y creo en los canales regulares de comunicación”, expresó, insistiendo en que cualquier inconformidad debe presentarse por los mecanismos legales establecidos.

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Además, recalcó que este tipo de afirmaciones sin pruebas no solo carecen de sustento, sino que también perjudican la credibilidad del sistema judicial. “Si él tiene reparos respecto de la actuación mía, él también tendría que utilizar los canales institucionales para hacer esos señalamientos de manera formal y de manera sustentada e informada”, afirmó, reiterando su compromiso con la imparcialidad.

En su respuesta, la fiscal también abordó directamente los cuestionamientos sobre su esposo, asegurando que no tiene relación con actores políticos. “Quien conoce a mi esposo pues tiene clarísimo que no tiene relación con político alguno, no es una persona política”.

De igual forma, negó cualquier tipo de conexión con Abelardo De La Espriella o con campañas presidenciales. Según explicó, su pareja “no ha trabajado ni con Abelardo de la Espriella ni con ningún candidato presidencial, ni con ningún político, no es su mundo”.

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Camargo también reveló que su esposo decidió apartarse del ejercicio profesional desde que ella asumió el cargo, con el objetivo de evitar conflictos de interés. “Es un abogado que se retiró del ejercicio desde que yo asumí como fiscal general de la nación, precisamente porque no es ético y no es correcto que llevara litigios mientras que yo ejerzo el cargo”,

Finalmente, la fiscal sugirió que parte de las críticas podrían tener un trasfondo de género. “Esto también tiene un poco de machismo en el fondo porque es el tema de que tal vez la fiscal general de la nación, porque el marido quiere o le dice, va a actuar de alguna manera favoreciendo o inclinando la balanza”.