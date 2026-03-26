La canciller Rosa Villavicencio sostuvo este jueves que no ha sido posible negociar con Ecuador los aranceles impuestos por el presidente de ese país, Daniel Noboa, ante la supuesta poca cooperación de Bogotá con la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

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La ministra de Relaciones Exteriores dijo en los medios públicos de RTVC que los diálogos han sido complejos y, por ahora, no han tenido avances.

Por ello, explicó que el Gobierno buscará otras alternativas para los comerciantes afectados, como un decreto con alivios tributarios.

“Es un decreto interno en el que esa zona especial tendría una reducción de impuestos. Por ejemplo, están en negociación con el Ministerio de Hacienda; si hay una carencia, podría haber exenciones y también se buscaría una reactivación económica. Sin duda, igual tienen que levantarse esas sanciones arancelarias; así lo hemos manifestado a Ecuador”, precisó Villavicencio.

El pasado miércoles se canceló la reunión de alto nivel prevista entre ambas delegaciones ante la Comunidad Andina, pero se realizó un encuentro virtual entre los vicecancilleres: “Las delegaciones convinieron en abordar, de manera integral, los temas pendientes en la relación bilateral en materia de comercio, transporte, energía, hidrocarburos y las condiciones necesarias de presencia y control estatales en la frontera común. De igual forma, reiteraron su disposición para hacer expeditos los mecanismos de cooperación judicial, de conformidad con los instrumentos internacionales vigentes”.