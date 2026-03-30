El DANE reportó este lunes que el desempleo en Colombia se mantiene en un dígito y registra el 9,2% en febrero de 2026.

Leer más: Analistas creen que el Banco de la República subirá las tasas de interés hasta al 11,25 %

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística indicó que está cifra representa una reducción de 1,1 puntos porcentuales frente al 10,3% registrado en el mismo mes de 2025.

De acuerdo con la entidad, se trata del nivel más bajo desde que hay registros comparables.

Lea además: Gremios advierten que si Colombia sale del arbitraje internacional, habrá caída en inversión y empleo

El reporte oficial da cuenta de que la reducción del desempleo estuvo acompañada de un aumento en la ocupación.

Precisamente, la Tasa de Ocupación (TO) pasó de 58,0% en febrero de 2025 a 58,7% en febrero de 2026, es decir, un incremento de 0,7 puntos porcentuales.

Y la Tasa Global de Participación (TGP) se mantuvo estable en 64,7%, lo que indica que la proporción de personas activas en el mercado laboral no tuvo cambios relevantes.

Lea acá: “La vivienda en Colombia va muy mal desde que se decidió desmontar ‘Mi Casa Ya’”: Camacol

La población ocupada creció en 624 mil personas, equivalente a una variación de 2,7% frente al año anterior.

El documento también evidenció una reducción en la brecha de género, pues tasa de desocupación fue de 7,4% para los hombres y de 11,7% para las mujeres, una diferencia de 4,3 puntos porcentuales, la más baja desde que se mide.

Y por ramas de actividad económica, el crecimiento del empleo estuvo concentrado en actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos: +250 mil personas.

La administración pública, educación y salud: +244 mil personas.

Lea también: Senadores de Colombia y Ecuador conformaron un “frente binacional” ante la crisis comercial

Actividades artísticas, entretenimiento y recreación: +188 mil personas.

Pero el sector de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca registró una caída de 363 mil ocupados.

Finalmente, el número de personas sin empleo disminuyó en 252 mil a nivel nacional. Esta reducción se concentró principalmente en otras cabeceras: -13,6% y 10 ciudades principales: -12,3%.

Lea también: Esto es lo que deben tener en cuenta los usuarios de Nequi antes la se separación con Bancolombia

Además se expuso que la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó en 176 mil personas, lo que equivale a una variación de 1,2%. Este incremento estuvo explicado principalmente por las 13 ciudades y áreas metropolitanas, con un aumento de 2,6%.