La billetera digital Nequi avanza en el proceso para convertirse en una entidad independiente a Bancolombia. A inicios del mes de marzo la Superintendencia Financiera dio la autorización mediante la Resolución 2002 del 31 de octubre de 2025, habilitando a la plataforma para operar como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento.

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“Mediante la Resolución 2002 del 31 de octubre de 2025, Nequi recibió autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para operar como Nequi S. A. Compañía de Financiamiento. Esta autorización permite llevar a cabo las actividades propias de una compañía de financiamiento en todo el territorio nacional y así seguir acompañando el día a día de sus clientes”, informó Nequi a través de un comunicado.

“Proyectamos que la operación como Nequi S. A. Compañía de Financiamiento se dé entre el tercer y cuarto trimestre de 2026. Informaremos oportunamente nuestro inicio de operación como Nequi S. A. (independiente de Bancolombia S. A.) a través de nuestros canales oficiales”, agrega.

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Mensaje a los usuarios

Tras la noticia, Nequi envió un mensaje de tranquilidad a los usuarios, pues desconocen si este cambio tendrá un impacto negativo en el dinero que conservan en la billetera digital.

“La experiencia, los canales de atención y los productos de Nequi siguen ahí para todos. Continuaremos trabajando como lo hemos venido haciendo hasta el momento, entregándoles a las personas soluciones financieras de forma fácil, simple y segura”, indica el comunicado.

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Vale, mencionar que los directivos explicaron que la relación operacional entre ambas entidades se transformará, pero Nequi seguirá perteneciendo al Grupo Cibest, el mismo al que pertenece Bancolombia, lo que indica que no habrá una ruptura total.

Carlos Mora, presidente del Grupo Cibest, manifestó que la separación le permitirá a Nequi manejar los datos y recursos propios.