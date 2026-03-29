Este martes 31 de marzo, la junta directiva del Banco de la República se reunirá para tomar una decisión sobre la tasa de interés de política monetaria. Cabe destacar que actualmente se encuentra en 10,25 %.

En ese sentido, la mayoría de los analistas del mercado indicaron que la tasa de interés podría llegar a tener un aumento de 100 puntos, llegando al 11,25 %.

De darse ese pronóstico, el indicador quedaría en máximos no vistos en el país desde junio del año 2024.

Hay que recordar que tasas de interés en Colombia subieron 100 puntos básicos durante la Junta de enero, una decisión que el mercado calificó como “sorpresiva”, mientras la mayoría de los codirectores señalaron que el impacto del salario mínimo sigue siendo la causa determinante.

Desde el centro de estudios económicos Anif, la expectativa se alinea con el grupo mayoritario. “Anticipamos un aumento de 100 puntos básicos, lo cual llevaría la tasa de interés a 11,25% en marzo, nivel no visto desde junio de 2024”, indica el informe.

Por su parte, la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), dice que para los meses de marzo y junio de 2026, los analistas esperan que la tasa de intervención se ubique en 11,00 % y 11,75 % respectivamente.

También anticipan que la tasa de intervención se sitúe en 11,75 % en diciembre de 2026.

Hay que señalar que Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, había mencionado que, de momento, no hay expectativas para que las tasas de interés en Colombia pudieran recortarse, sobre todo en momentos en que hay una muy alta incertidumbre por el encarecimiento de la financiación internacional.