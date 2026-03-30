En entrevista con El Espectador, Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, reveló que, después de cuatro meses de análisis, se pudo confirmar la autenticidad y la gravedad de los contenidos hallados en los dispositivos electrónicos decomisados a alias Calarcá —considerado uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc— y a sus hombres durante un retén realizado a mitad de 2024. Esa información había sido difundida a finales del año pasado 2025 por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.

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Asimismo, entre los correos electrónicos y archivos requisados en una caravana vinculada a las disidencias, aparecen menciones a dos altos funcionarios: el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y Wilmar Mejía, director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Los documentos que reposaban en la Fiscalía evidenciarían el nivel de infiltración y la existencia de informantes de ese grupo armado ilegal en entidades estatales clave, como la Fiscalía, el Ejército, la Policía y agencias de inteligencia.

En la entrevista, la fiscal Camargo explicó que ese material fue uno de los fundamentos para solicitar nuevamente la vigencia de la orden de captura contra alias Calarcá, así como para iniciar una investigación que ya avanza ante la Corte Suprema, dirigida contra el general Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía.

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Según la funcionaria, “lo que se refiere a reiterar la solicitud de que se levante la orden de captura tiene que ver con hallazgos, con cosas que pudimos ratificar de la información que reposaba en los computadores y en los teléfonos celulares que fueron incautados cuando se hizo esa caravana. Fue la queja que sale en el canal Caracol: que sobre eso no se había trabajado, que tenía que ver con las relaciones del grupo con un general y con una persona de la Dirección Nacional de Inteligencia. Es una investigación que está trabajando la delegada ante la Corte”.

Camargo añadió que los peritos de la Fiscalía revisaron de nuevo la información contenida en esos dispositivos y hallaron que ‘Calarcá’ y su grupo habrían aprovechado las conversaciones de paz con el Gobierno para perpetrar delitos de alto impacto.

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“Nosotros volvimos a hacer la extracción de toda esa información y efectivamente pudimos comprobar que hay hechos muy graves asociados con alias Calarcá que, de hecho, algunos de ellos, fueron revelados por ese medio de comunicación en ese informe especial. Tienen que ver con hechos de homicidios que habrían encargado, y que resultan conductas muy graves como para estar sentado en una mesa de negociación con una suspensión de orden de captura. En eso se fundamenta esa petición”.

Dentro de los hechos que citó la fiscal está el crimen de un líder social que, según las evidencias, habría sido ordenado por ‘Calarcá’. Ese homicidio, al igual que el reclutamiento de menores y otros delitos, fue parte de las pruebas expuestas inicialmente por Noticias Caracol.

“Hay un caso en particular que está manejando la Unidad Especial de Investigación que tiene que ver con el homicidio de un líder social. La orden para ejecutarlo aparece ahí en los chats y luego aparece la evidencia de su asesinato y cómo se le reporta a alias Calarcá”, expresó.

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Finalmente, cuando se conoció el escándalo, el presidente Gustavo Petro, el general Huertas y Mejía rechazaron la denuncia periodística y la calificaron de un “montaje”. Sin embargo, hoy la fiscal general respalda la veracidad de la información.