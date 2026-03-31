La permanencia de Ricardo Roa al frente de Ecopetrol volvió a ser tema central en la junta directiva, que por tercera vez evaluó los riesgos que enfrenta la estatal sin lograr un acuerdo entre sus miembros.

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La sesión, que se desarrolló este lunes 30 de marzo y se prolongó por casi siete horas, volvió a poner sobre la mesa los posibles efectos reputacionales y financieros que afronta la estatal debido a las investigaciones penales en curso contra Roa, de 63 años. No obstante, el diario El Tiempo, conoció de manera exclusiva que se planteó un mecanismo adicional antes de decidir sobre su continuidad, renuncia o licencia.

De hecho, fuentes de Casa de Nariño confirmaron a El Tiempo que los 9 integrantes de la junta recibieron una invitación para sostener un encuentro a puerta cerrada con el presidente Gustavo Petro. Por esta razón, no se realizó la votación que definiría el futuro de Roa, investigado por tráfico de influencias y violación de topes de la campaña Petro 2022-2026.

“Inicialmente, la cita con la junta se programó para el lunes de pascua, 6 de abril, hacia las 10 de la mañana. Pero está sujeto a confirmación”, expresó la fuente al medio.

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Además, el objetivo, según el medio, es que el mandatario exponga su perspectiva antes de tomar una decisión, a solo dos días de que Roa enfrente su segunda imputación.

Por otro lado, el 8 de abril, Roa deberá presentarse nuevamente ante un juez de la República para ser notificado de la investigación por haber sobrepasado los topes legales de la campaña presidencial de Petro en más de 5.300 millones de pesos durante primera y segunda vuelta.

Previamente, el pasado 11 de marzo se le imputó el delito de tráfico de influencias relacionado con la adquisición de su costoso apartamento en Bogotá.

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Mientras la junta sesionaba, el presidente Petro aprovechó las redes sociales para reafirmar su posición sobre el caso y enviar un nuevo mensaje a la fiscal Luz Adriana Camargo.

“Lo que pasa en Ecopetrol ahora es la lucha de grupos uribistas por continuar con el manejo de contratos de petróleo y gas por casi 25 billones de pesos que en estos dos meses terminan. Por eso quieren algunos sectores de la prensa y la fiscalía tumbar al presidente de Ecopetrol. A mí me quieren coger preso con el proceso en Fiscalía contra Roa por sobre topes porque un sindicato de trabajadores del petróleo intentó dar aportes y nosotros lo rechazamos”.

El sindicato al que se refirió el mandatario es Fecode. No obstante, el sindicato de Ecopetrol, que ahora pide la salida de Roa, también realizó un aporte cuestionado a esa campaña.

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Según conocedores de la reunión con el presidente, hubo molestia en Casa de Nariño debido a que dos miembros de la junta ya anunciaron que no asistirán al encuentro.

Además, una fuente de Ecopetrol le manifestó a el medio que quienes se apartaron de la cita pertenecen al grupo de cuatro miembros que en la sesión anterior habían expresado los riesgos de mantener a un CEO imputado y con atención de Estados Unidos sobre el caso.

Ese grupo incluye a César Loza, representante de la USO; Juan Gonzalo Castaño; y los independientes Luis Felipe Henao y Ricardo Rodríguez Yee.

También, los dos miembros independientes, encargados de representar a los fondos de pensiones y a los departamentos productores de petróleo, serán los ausentes en la reunión programada con el presidente Petro.

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Aunque el Estado mantiene el control mayoritario de Ecopetrol a través del Ministerio de Hacienda, ambos justificaron su decisión de no participar en el encuentro con el mandatario saliente, del cual se espera que se anuncie si Roa seguirá al frente de la empresa, pese a las investigaciones penales en su contra y al rechazo manifestado durante la reciente asamblea de accionistas del viernes.

Finalmente, algunos integrantes del sindicato de la USO consideran que al ceder decisiones a instancias externas se debilitó el gobierno corporativo de la empresa.