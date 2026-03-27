El inicio de la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol de este viernes 27 de marzo estuvo marcado por abucheos y fuertes cuestionamientos contra su presidente, Ricardo Roa.

El directivo de la estatal petrolera fue recibido con gritos y protestas justo cuando se disponía a presentar su informe anual de gestión correspondiente al último año.

La Asamblea, que se realiza en el recinto de Corferias en Bogotá, mostró que varios accionistas exigieron la renuncia de Roa, argumentando que su permanencia en el cargo estaría afectando el desempeño de la compañía.

Ricardo Roa fue ABUCHEADO por accionistas de Ecopetrol. pic.twitter.com/WsczJJmF5t — Germán Rodríguez (@GermnAndrs92683) March 27, 2026

Las manifestaciones estuvieron lideradas por accionistas minoritarios que han expresado un rechazo contundente a su continuidad, en medio de las investigaciones que enfrenta el directivo.

De hecho, algunos asistentes propusieron modificar el orden del día para incluir un punto sobre la continuidad de Roa en la presidencia de Ecopetrol, pero la iniciativa fue rechazada.

Quienes propusieron modificar el orden del día argumentaron que los accionistas minoritarios “necesitan recuperar la confianza en la dirección de la compañía más importante de Colombia”.

Sin embargo, con un 93,7 por ciento de los votos, se decidió mantener el orden del día planteado inicialmente por la compañía y dejar por fuera este tema que tiene a Roa en el ojo del huracán.

Precisamente por este punto se escuchó a algunos asistentes gritarle “corrupto” a Roa en el recinto reclamar por no incluir este tema en la agenda.

Mientras tanto, los otros asistentes gritaban: “¡Fuera, fuera!”, siendo uno de los clamores más fuertes de un grupo de accionistas que interrumpió en varios momentos el desarrollo de la asamblea.