Tras varias semanas de labores de inteligencia, unidades de la Cuarta División del Ejército lograron en las últimas horas el sometimiento de siete integrantes de una comisión de las disidencias de alias Iván Mordisco, que mantenía presencia en zonas clave del oriente colombiano.

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Asimismo, este grupo, con injerencia principalmente en el departamento del Guaviare, se entregó a las autoridades en área rural de Granada, Meta, luego de desplazarse desde sectores como la inspección de La Paz, la vereda Salto Gloria, en El Retorno, y el centro poblado de Barranquillita, en jurisdicción de Miraflores.

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Además, versiones preliminares indican que la presión constante de las operaciones militares, sumada a recientes bombardeos en Guaviare y Vaupés, habría incidido en la decisión de abandonar las armas.

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Dentro del grupo que se entregó a las autoridades está alias Marlón, identificado como uno de los principales jefes de esta comisión y parte de la dirección de la estructura armada ilegal. De acuerdo con información de las autoridades, su permanencia en la organización se extendía por cerca de siete años, tras haber hecho parte del Bloque Amazonas ‘Manuel Marulanda Vélez’. Durante ese tiempo, estuvo involucrado en enfrentamientos armados y pasó alrededor de cinco años integrando el esquema de seguridad de ‘Iván Mordisco’, etapa previa a asumir responsabilidades de liderazgo.

También se encuentra alias Wilson 4, identificado como mando medio y cercano a alias Yesica, conocida como ‘La Morocha’. A este se suma alias Esneider o ‘Parche’, quien habría integrado esquemas de seguridad de cabecillas y posteriormente ejercido como líder de escuadra, acumulando aproximadamente seis años de trayectoria delictiva.

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También, dentro del grupo aparece igualmente alias Yolanda, quien cumplía labores como enfermera y habría atendido a combatientes heridos tras recientes bombardeos. Las autoridades analizan su posible implicación en la atención de integrantes afectados durante acciones de la Fuerza Pública.

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El grupo de desmovilizados también incluye a alias Figura, quien acumulaba cerca de ocho años en actividades ilícitas y hacía parte del esquema de seguridad de ‘Mordisco’; alias Completo, con un recorrido aproximado de cuatro años dentro de la organización; y alias Ximena, una menor de edad que habría sido reclutada de manera forzada hace unos dos años y que ya fue dejada bajo protección de las autoridades para el restablecimiento de sus derechos.

Por otro lado, de acuerdo con las investigaciones, esta comisión habría sido enviada por alias Negro Primo o ‘Doming Biojó’ para desarrollar acciones como extorsiones, homicidios, amenazas y reclutamiento de menores en esa región del país.

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Finalmente, las autoridades indicaron que los desmovilizados serán vinculados al programa de atención del Ministerio de Defensa, mediante el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, mientras continúan las indagaciones para determinar su responsabilidad en los hechos que se les atribuyen.