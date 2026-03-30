Un amplio despliegue militar se activó en el corregimiento de Pacoa, Vaupés, desde el pasado jueves, tras la incertidumbre sobre el estado de alias Iván Mordisco luego de un bombardeo. La misión central de la Fuerza Pública es dar con el paradero del líder de las disidencias de las Farc.

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Asimismo, la operación aérea, considerada como la número 18 contra grupos armados en el actual gobierno y la número 12 enfocada en estructuras bajo el mando de ‘Mordisco’, dio paso a una fase terrestre con fuerte despliegue de tropas, aeronaves y drones en corredores estratégicos de la selva.

Según fuentes de inteligencia consultadas por el diario El Tiempo, los datos obtenidos permiten inferir que el jefe disidente no falleció en el ataque, aunque sí habría quedado gravemente herido.

“Sabemos que integrantes de su anillo de seguridad lo estarían movilizando por zonas de difícil acceso en busca de atención médica”, le expresó la fuente a El Tiempo.

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Además, el pasado viernes, el medio tuvo acceso a imágenes de los elementos recuperados tras el bombardeo al campamento de ‘Mordisco’, entre los que se incluyen unas gafas que podrían pertenecer al cabecilla y servir como indicio para determinar su estado tras la operación.

Asimismo, en el sitio, las tropas también decomisaron material de guerra e intendencia, radios de comunicación y componentes tecnológicos destinados a drones, lo que evidencia la capacidad logística de la estructura atacada.

Además, las unidades en terreno recibieron la instrucción de enfocar la operación en la captura con vida del jefe guerrillero, bajo condiciones de movilidad restringida y con apoyo tecnológico para seguimiento en tiempo real.

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Por otro lado, los resultados del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmaron que ‘Iván Mordisco’ no figura entre los muertos. La entidad identificó cuatro de los seis cuerpos recuperados: Orozco Viscue Ehisen Camilo, de 19 años; Valencia Claudia Yaneth, de 26; González Córdoba Angelin Andrea, de 18; y Rincón Becerra Yeiferson José, de 24, mientras que dos mujeres permanecen sin identificar.

Finalmente, se cree que una de las mujeres aún no identificadas podría ser alias Lorena, pareja de ‘Mordisco’, quien además cumplía funciones de radista y se encargaba de la alimentación del círculo más cercano del jefe de las disidencias.