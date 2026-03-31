El presidente Gustavo Petro lanzó fuertes críticas contra la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, al cuestionar el uso de subsidios estatales en el sector de la vivienda y señalar presuntos beneficios indebidos a grandes constructores.

A través de un pronunciamiento público, el mandatario afirmó que durante años se han destinado recursos públicos —“dinero del pueblo”, según sus palabras— para subsidiar a grandes empresas del sector, sin que estos apoyos se traduzcan en beneficios efectivos para los ciudadanos.

No han hecho sino subsidiar grandes constructores con el dinero del estado que es dinero del pueblo. Cuando las gentes no pueden pagar se roban el subsidio y no lo devuelven. No siquiera defienden a los pequeños constructores y a los compradores de casas y apartamentos porque ya… https://t.co/E4pGE24SI8 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 31, 2026

El jefe de Estado también aseguró que, en algunos casos, cuando los beneficiarios no logran cumplir con los pagos de sus viviendas, los subsidios no son devueltos, lo que, a su juicio, representa un uso inadecuado de recursos públicos.

En su crítica, Petro sostuvo además que el gremio no ha defendido a los pequeños constructores ni a los compradores de vivienda, especialmente en un contexto de posibles incrementos en las tasas de interés.

En ese sentido, cuestionó a la junta directiva del Banco de la República, a la que calificó como de mayoría “uribista”, y advirtió sobre un eventual aumento de un punto en la tasa, lo que podría encarecer aún más el acceso a créditos hipotecarios.

El presidente también hizo alusión directa a Guillermo Herrera, a quien señaló como cercano a sectores políticos que, según él, tendrían influencia en las decisiones económicas que afectan al sector.