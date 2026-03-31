La Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, reaccionó este martes a los recientes señalamientos del presidente Gustavo Petro y le pidió moderar el tono del debate económico, al considerar que sus declaraciones afectan la confianza en el sector y en la economía del país.

A través de su cuenta de X, el gremio constructor hizo un llamado al mandatario a reflexionar, señalando que “degradar el debate económico a ataques y descalificaciones” resulta irresponsable y perjudicial en un momento clave para la estabilidad económica.

Camacol rechazó además las acusaciones que, según indicó, estigmatizan al sector constructor, y defendió que representa a miles de empresarios —grandes y pequeños— que generan empleo y aportan al desarrollo del país.

Presidente, con todo respeto por la figura que usted representa, lo invitamos a reflexionar en esta Semana Santa sobre lo profundamente irresponsable que es degradar el debate económico a ataques y descalificaciones infundadas y malintencionadas.



CAMACOL no representa intereses… https://t.co/WeqTJWurGQ pic.twitter.com/CwhpQp7rYW — Camacol Colombia (@CamacolColombia) March 31, 2026

El gremio insistió en que la compra de vivienda sigue siendo “una de las principales formas de ahorro de los hogares colombianos y una vía para construir patrimonio, en contraste con los cuestionamientos que han surgido desde el Gobierno”.

Asimismo, atribuyó las dificultades actuales del sector a decisiones de política pública, señalando el desmonte de programas como Mi Casa Ya y “el impacto de factores macroeconómicos como el aumento del endeudamiento, el deterioro fiscal y el encarecimiento del crédito hipotecario”.

En su mensaje, Camacol también defendió el papel de la vivienda dentro de la economía, subrayando que, según las mediciones del DANE, esta se considera una inversión y no un gasto, por su capacidad de dinamizar múltiples sectores productivos.

Otro de los puntos de preocupación expuestos por el gremio fue el cuestionamiento a la independencia de la junta directiva del Banco de la República, al advertir que esa autonomía es clave para preservar la estabilidad económica del país.