El panorama político de cara a las elecciones presidenciales 2026 va configurándose poco a poco luego de que este miércoles 4 de febrero se conociera una decisión clave frente a la candidatura de Iván Cepeda.

Luego de que magistrados del CNE no llegaran a un acuerdo si dejar participar o no a Cepeda en la consulta de la izquierda, llamada Frente por la Vida y que esta decisión quedara en manos de conjueces, sobre las 3:00 de la tarde de este miércoles se confirmó que el órgano electoral concluyó que el candidato está inhabilitado para hacer parte de la consulta interpartidista, que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo.

El CNE argumentó que de participar en la elección de la coalición ‘Frente por la vida’ el próximo 8 de marzo, Cepeda incurriría en una doble participación en consultas, debido a que ya hizo parte de una realizada el pasado 26 de octubre para elegir al candidato del Pacto Histórico.

De inmediato, los otros participantes de esta contienda electoral se pronunciaron, algunos respaldando la decisión del CNE y otros lamentando que Cepeda no haga parte de la consulta.

La candidata presidencial del Centro Democrática Paloma Valencia aseveró que “nadie está por encima de la ley”.

“La ley es clara: no se puede participar en dos consultas, ni él ni nadie. Lo que pasa es que había aquí una práctica; la izquierda considera que siempre está por encima de la ley”, sostuvo Valencia.

Por otro lado, Juan Fernando Cristo, quien participará de la consulta del Frente por la Vida, calificó de “lamentable” esta decisión, argumentando que “esta viola los derechos políticos no solo de Iván Cepeda, sino de los colombianos que votaron por él en octubre pasado”.

“Demuestra además esta decisión la urgente necesidad de reformar el sistema político y electoral en Colombia. Mientras no tengamos un poder electoral independiente, autónomo, despolitizado, las decisiones del Consejo Nacional Electoral no van a tener legitimidad y credibilidad entre la ciudadanía”, añadió por medio de sus redes sociales.

Lamentable decisión del @CNE_COLOMBIA, que vulnera los derechos de @IvanCepedaCast y de millones de personas que votaron por él. Urge una #ReformaPolítica que garantice un @CNE_COLOMBIA autónomo, independiente y despolitizado. Respetamos el fallo, pero no lo compartimos por… pic.twitter.com/fTEoZjrNmu — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) February 4, 2026

Juan Carlos Pinzón sostuvo que no se debe perder el horizonte con “cosas de la politiquería”.

“Los colombianos no podemos perderle más tiempo a estas cosas de la politiquería. El país necesita ponerse claro en quién le va a dar futuro. Esta gente le hizo daño al país. Ya es hora que tengamos un gobierno de gente que puede sacar el país adelante”, aseveró.

Para Roy Barreras, quien también estará en la consulta de la izquierda, lo del CNE “es un atentado a la democracia, absolutamente insólito además, porque un conjuez que es abogado socio de Abelardo de la Espriella, el más feroz contradictor nuestro, es quien se ha atrevido a inhabilitar a nuestro compañero Iván Cepeda, el legítimo candidato de la izquierda”.

A mis compañeros y compañeras del Pacto Histórico… pic.twitter.com/3CG78r470N — Roy Barreras (@RoyBarreras) February 4, 2026

Añadió que con esta decisión la izquierda no está dividida: “Si creen que con este golpe artero que rechazamos vamos a salir en desbandada para dejarles la cancha libre y limpia en la batalla del 8 de marzo para que ellos sean los que nos derrotan por ausencia, por W, se equivocan, no van a dividirnos”, puntualizó.