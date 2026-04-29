La Fundación Protransparencia, que yo dirijo, en desarrollo de su misionalidad que es vigilar lo público, pero también darle apoyo, adoptó, desde 2008, como eje estratégico, el acompañamiento a la Administración de Justicia en el Atlántico a partir de diagnosticar sus necesidades y optimizar su productividad.

En esa línea, contribuimos a implementar en la especialidad civil el Sistema de Gestión de la Calidad en los Juzgados Civiles del Circuito (2009-2011).

Entre 2016 y 2019, efectuamos estudios sobre la operatividad del Sistema Penal Acusatorio y la dinámica criminal con enfoque en quince delitos priorizados. Asimismo, estructuramos un Plan de Inversiones para el Sistema Penal Acusatorio (2019-2023), que fue entregado a las autoridades judiciales y administrativas nacionales y locales.

En la especialidad penal del Distrito Judicial de Barranquilla, ayudamos a implementar, entre 2021 y 2023, el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente (SIGCMA), lo que incluyó la sala del Tribunal Superior, los despachos penales, los despachos de ejecución civil y los promiscuos del departamento, y dimos acompañamiento técnico para la obtención de la recertificación del Icontec en 2024 y 2025.

En 2025, ejecutamos un proyecto de asistencia jurídica y psicológica y de actividades culturales y deportivas con la población privada de la libertad (PPL) no condenada en las cárceles distritales de hombres y mujeres, en los centros de detención transitoria y en las estaciones de Policía. Y realizamos unas investigaciones sobre el hacinamiento y la dinámica operativa del Sistema Penal Acusatorio. Asimismo, hemos elaborado en los últimos años unos documentos sobre extorsión, homicidio y feminicidio, y unos análisis a la eficiencia de los juzgados penales.

Nuestros aportes han servido para comprender las problemáticas del sector de seguridad y justicia y han permitido a las autoridades tomar decisiones con base en la evidencia empírica para cualificar tan esencial servicio del Estado. La razón por la cual nos hemos dedicado a la justicia, y nos seguiremos dedicando, la da Hans Kelsen: “La justicia es la felicidad que el orden social garantiza”. Todo esto ha sido posible gracias a la consolidación de unas esmeradas alianzas con la Rama Judicial, la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla, la Cámara de Comercio y varias entidades privadas que han confiado en el liderazgo, la capacidad de articulación y la idoneidad del equipo de Protransparencia. El debate urbano-ambiental generado por Ciudad Mallorquín no me había dado tiempo de hablar de esto.

@HoracioBrieva