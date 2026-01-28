Diana Osorio, exgestora social de Medellín y esposa de Daniel Quintero señaló que el Partido del Trabajo le ofreció el aval para ser candidata a la Presidencia y participar en el Frente Amplio, tras la decisión de la Registraduría de negar la inscripción de Quintero.

Leer más: “Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena”, la polémica frase del presidente Petro durante discurso en Bogotá

La esposa del exalcalde indicó, en las últimas horas, que: “lo estoy pensando” para asumir dicha responsabilidad en la consulta de la izquierda que se votará el 8 de marzo. Sin embargo aclaró que primero agotará todos los recursos para que su esposo pueda participar, y de no ser posible en definitiva, pues considerará dicha propuesta.

Instagram: @quinterocalle Daniel Quintero junto a su esposa Diana Osorio.

Cabe señalar que Osorio recibió oficialmente la invitación del Partido del Trabajo de Colombia, el mismo que avaló a Camilo Romero, para que postule su nombre como aspirante tras el impedimento que tendría su esposo.

“Quiero contarle al país que he recibido una invitación del Partido de los Trabajadores Colombianos para ser candidata en la consulta presidencial del progresismo, junto a Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero. Consulta que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo”, reveló a través de sus redes sociales.

Ver también: Dos colombianas, entre los capturados por estafa en España: se hacían pasar por altos representantes de la Iglesia

Añadió en su cuenta de Instagram: “Recibo esta invitación con mucha gratitud, porque viene de quienes creen que la política debe ser para la gente y no para los poderosos de siempre. El establecimiento colombiano le ha negado una y otra vez la oportunidad a mi esposo Daniel Quintero y el derecho fundamental a competir por la Presidencia de la República, no por falta de ideas, sino porque les incomodó cuando fue alcalde de Medellín y a lo largo de toda su trayectoria pública les incomodó porque denunció la corrupción de Hidroituango, los malos manejos y porque ha luchado siempre contra las roscas, los privilegios y la injusticia”.

Diana Osorio indicó además que como mujer y dirigente progresista cree en una “democracia sin trampas” y en una política que no se arrodilla ante los más poderosos del país, razón por la que tomará muy enserio la invitación que le hicieron de ser candidata presidencial, la cual contestará formalmente en los próximos días.

Le sugerimos: Juan Valdez está buscando a popular vendedor de tintos en Barranquilla

Hay que destacar que Daniel Quintero había señalado que la Registraduría no es competente para determinar si puede o no puede participar en la consulta de la izquierda, denominada del ‘Frente por la Vida’, y que el Consejo Nacional Electoral es el único organismo que puede determinar si tiene o no alguna inhabilidad para presentarse en estas elecciones.