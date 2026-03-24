El candidato presidencial Sergio Fajardo desmintió una posible renuncia a su candidatura antes de la primera vuelta, luego de múltiples especulaciones que han circulado en las últimas horas.

La campaña del exgobernador de Antioquia aseguró que, tanto Fajardo como su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, “están más vivos que nunca”.

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Cortesía Sergio Fajardo y Edna Bonilla.

“Desde la campaña del candidato presidencial Sergio Fajardo queremos informarles que es FALSA la información que circula sobre una supuesta retirada del candidato de la contienda electoral para adherirse a otra campaña”, añadió la campaña en un comunicado.

Asimismo indicó este martes que “desde el mediodía se realiza una reunión centrada en la problemática de seguridad, uno de los temas álgidos que enfrenta el país y que con el Plan Guardián se buscará contrarrestar”.

Por su parte, el docente y político colombiano señaló que no es cierto que esté pensando en adherirse a otra candidatura antes de la primera vuelta presidencial, el próximo 31 de mayo.

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“Seguimos construyendo el mejor equipo de gobierno de la historia de Colombia. Edna Bonilla, Brigitte Baptiste, el general (r) Óscar Naranjo. Un verdadero equipo: serio, solvente y con experiencia. Un equipo a la altura de los desafíos que tiene y tendrá el país en materia de seguridad, crecimiento económico e igualdad de oportunidades”, dijo la campaña.

De igual manera anunció que “en los próximos días se incorporarán más nombres de reconocidas personalidades del país que se destacan en distintos sectores”.

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Cabe señalar que este miércoles 25 de marzo se realizará el sorteo de las posiciones en las que estarán ubicados en la tarjeta electoral de primera vuelta los 14 candidatos inscritos a la Presidencia de la República.