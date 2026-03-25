En medio del reacomodo de fuerzas de cara a las presidenciales, la periodista y excandidata Vicky Dávila lanzó un mensaje directo a la oposición: reducir el número de aspirantes para enfrentar con mayor fuerza al senador Iván Cepeda, quien viene consolidándose en los primeros lugares de las encuestas.

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A través de sus redes sociales, Dávila sugirió que figuras como Paloma Valencia y Abelardo De la Espriella —dos de los nombres más visibles del bloque opositor— deberían evaluar la posibilidad de unificar sus aspiraciones. A su juicio, la fragmentación del voto en la derecha y centro-derecha podría facilitar el camino del candidato del Pacto Histórico hacia la Casa de Nariño.

“La unión de la oposición es inevitable”, ha sido la tesis que ha reiterado la ex directora de Semana, quien considera que uno de los aspirantes con mayor respaldo en los sondeos debería liderar una candidatura única, mientras el otro daría un paso al costado.

El planteamiento se apoya en la tendencia reciente de las encuestas, que muestran a Cepeda con un nivel de favorabilidad competitivo frente a un escenario opositor disperso. En ese contexto, Dávila señaló que el criterio para definir ese eventual liderazgo debe ser estrictamente electoral: quien tenga más opciones reales de imponerse en las urnas.

En sus declaraciones, la periodista inclinó la balanza hacia Valencia, al destacar su crecimiento en intención de voto tras imponerse en la Gran Consulta por Colombia y consolidar alianzas políticas.

No obstante, también reconoció el papel de De la Espriella dentro del mismo espectro, lo que evidencia la tensión interna por el liderazgo opositor.

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En este sentido, este medio conoció que algunas campañas estarían pensando en declinar su aspiración y adherirse al proyecto de la senadora del Centro Democrático.

“Si Oviedo y Valencia lo lograron, es decir, unirse a pesar de tantas diferencias, entonces todas las puertas están abiertas con generosidad, respeto y responsabilidad para una gran coalición democrática. Aquí es más lo que nos une que lo que nos puede separar: aquí hay futuro para construir la Colombia que todos hemos soñado. Las encuestas hoy reflejan lo que se siente y se ve en las calles: todo el mundo habla de Paloma, todo el mundo está con ellos, Paloma y Oviedo. Todo el mundo sabe que en segunda vuelta la única que puede ganarle a Cepeda y Petro es Paloma”, aseguró la excandidata presidencial Ingrid Betancourt.

Posición del Conservador

Luego de un encuentro entre las bancadas de Senado y Cámara, el director del Partido Conservador, Efraín Cepeda, dejó claro que dentro de la colectividad no existe, por ahora, ninguna intención de respaldar la eventual candidatura presidencial de Iván Cepeda.

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El dirigente político explicó que la reunión sirvió para evaluar el panorama electoral, pero no arrojó decisiones definitivas sobre alianzas o apoyos. La definición será después de Semana Santa, cuando la colectividad entre a considerar formalmente los nombres que podrían representar o recibir el respaldo conservador.