La candidata presidencial de centro, Claudia López, se refirió este domingo al escenario político que ha generado gran polémica en el país, y a las próximas elecciones presidenciales el 31 de mayo.

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Asimismo, insinuó una posible alianza con la candidata de derecha, Paloma Valencia, ante una eventual segunda vuelta. “Es posible que Paloma no sea más que el mismo pasado de Uribe. Pero si Cepeda es el mismo presente de Petro tampoco nos espera nada mucho mejor”, dijo.

A través de su cuenta de X, López indicó además que “no es un discurso, es una convicción. La misma por la que voté muchas veces, las dos últimas por Petro en segunda vuelta, por la inclusión de la izquierda, meta ya lograda y ratificada con las elecciones de congreso. De la que no me arrepiento así me la cobren hasta la saciedad los unos y nunca me la hayan agradecido los otros. Las convicciones no se agradecen, se ejercen”, añadió.

De igual manera manifestó que “el uribismo nunca ha sido ni será mi proyecto”. Sin embargo aseguró que tampoco se siente obligada a votar por Petro “así gobierne con abusadores, machistas, corruptos y acuerdos de corrupción y paz total (electorales) con delincuentes. No fue ese el cambio por el que voté”, enfatizó en sus redes sociales.

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Afirmó tener la certeza de que podrá gobernar mucho mejor, “no exenta de errores, pero sí de sectarismo, abuso y corrupción, y con mejores soluciones para las necesidades y oportunidades de la gente”.