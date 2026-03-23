Con miras a la oferta deportiva y cultural que ofrece este destino en el Atlántico, la Gobernación informó que durante todo el año avanza el programa integral de gestión de la infraestructura turística en Salinas del Rey, lo que garantiza condiciones ideales para la celebración del Salinas Fest 2026.

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Según manifestó la administración departamental, en colaboración con la Gerencia de Plazas y Parques, el gobierno departamental ejecuta un plan de mantenimiento permanente en la náutica de Salinas del Rey, consolidándola como un escenario de clase mundial para competencias deportivas.

Los datos entregados por la administración departamental dan cuenta de que actualmente, “se intervienen 25.000 metros cuadrados de playa, donde un equipo especializado ejecuta labores diarias de limpieza, conservación de zonas duras, verdes y playas, asegurando espacios seguros para atletas y visitantes”.

Este esfuerzo se complementa con jornadas semanales de mantenimiento, apoyadas en maquinaria especializada, que permite una limpieza profunda, el oxigenado de la arena y el manejo eficiente de residuos. Como resultado, se gestionan en promedio 90 metros cúbicos mensuales de material orgánico e inorgánico.

“Todos estos procesos hacen parte de la transformación integral que estamos impulsando en distintas áreas y por todo el departamento del Atlántico. Es un proceso que beneficia directamente a las comunidades, en especial a la comunidad deportiva de nuestra zona costera que vibra con mucha fuerza con estas disciplinas deportivas. Estamos construyendo un Atlántico más fuerte, con oportunidades para todos”, anotó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano.

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Gracias a esta visión de largo plazo, impulsada por la Gobernación del Atlántico, Salinas del Rey se consolida como epicentro de las actividades náuticas y deportivas, brindando un entorno ideal para competencias de alto nivel, entrenamientos y la práctica segura de deportes en el mar.