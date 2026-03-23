Los 144 pasajeros del vuelo 7206 de la compañía Wingo vivieron momentos de terror por cuenta de una emergencia en el vuelo que debía llevarlos de Barranquilla a San Andrés.

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Según las informaciones de la aerolínea, uno de los motores reportó fallas, presentando humo y llamas, a los pocos instantes de haber despegado del Ernesto Cortissoz, teniendo que tomar medidas de emergencia para regresar a la pista del terminal aéreo .

Una vez en la pista, los pasajeros descendieron del avión tras haber experimentado uno los sustos más grandes de su vida.

En un comunicado de prensa, la compañía dio pormenores y detalles de lo sucedido: “Wingo informa que el vuelo P5 7206 que cubría la ruta Barranquilla–San Andrés debió regresar al aeropuerto de origen luego de que, durante el despegue, la tripulación identificara un posible impacto con ave”.

La empresa detalló que “en línea con los protocolos de seguridad establecidos, y gracias a la actuación oportuna y profesional de la tripulación, se declaró emergencia de manera preventiva para obtener prioridad de aterrizaje y realizar la correspondiente revisión técnica de la aeronave”.

Susto en la cabina

Félix Heredia, uno de los usuarios, explicó a EL HERALDO: “No iban ni dos minutos de vuelo cuando una de las turbinas se incendió y tuvimos que regresar a Barranquilla”.

Según le manifestaron a los pasajeros, “parece que fue un ave que impactó contra el motor”, añadió Herrera.

Por otro lado, Denis Molina Fontalvo, otra de las pasajeras, compartió a través de mensajes de Whatsapp el terrible momento con sus familiares, una vez pudo aterrizar el avión:

“Horrible el susto que pasamos. Acabando de salir de Barranquilla el avión tuvo un percance con unas aves. El ruido fue terrible. Les juro que pensé que nos estaban disparando. Definitivamente como seres humanos somos los más vulnerables del planeta”, señaló.

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Pasajeros viajaron en horas de la noche

Tras superarse la emergencia, la aerolínea notificó de la activación de las medidas de contingencia necesarias para brindar el acompañamiento a los 144 pasajeros afectados por la emergencia durante el vuelo. “La aerolínea activó de inmediato su plan de atención a pasajeros, ofreciendo alternativas de protección. Adicionalmente, se ha dispuesto un vuelo especial que operará hoy (domingo) a las 9:00 de la noche para facilitar la continuidad del viaje de los pasajeros hacia San Andrés”, indicó la compañía.