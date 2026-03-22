El Distrito informó este domingo que la canalización del arroyo de la calle 85 avanza al haber entrado en una fase clave con la ampliación de la vía, que pasará de dos a tres carriles.

Este proyecto propone devolver a las personas del sector, y los que circulan por esta vía: “más tranquilidad, especialmente en la temporada de lluvias. Además, se transformará con su ampliación de dos a tres carriles”.

“Es una obra con una tecnología que permite resolver un problema eterno sin tener que colapsar la movilidad. Cada obra es el reflejo de una gestión que piensa en su gente y en su bienestar. Vamos por buen camino y seguiremos llevando a nuestra ciudad a otro nivel. El arroyo de la calle 85 llegará a su fin”, manifestó el alcalde Alejandro Char.

En la calle 85 entre las carreras 45 y 46 se construyen cárcamos que captarán las aguas pluviales y permitirán controlar el flujo del arroyo en este sector. En este punto ya se está construyendo la losa superior en concreto reforzado.

Además, ya se ejecuta la ampliación a tres carriles, la construcción de urbanismo, la reposición de redes de alcantarillado y acueducto, y la nueva red de energía de media tensión en la calzada occidental.

En la calle 85 entre las carreras 46 y 47 avanza la demolición del pavimento y la instalación de tubería de 24 pulgadas para captar el agua superficial del tramo.

También avanza la construcción de dos cárcamos; además se dio la construcción de dos de los tres carriles definitivos que tendrá la vía, quedando cada carril con un ancho de 3 metros.

En el pozo de la calle 88 con carrera 46 continúan los trabajos de construcción de cárcamos y sumideros. Además, se construye la losa superior en concreto reforzado del pozo de la calle 88.

En la calle 85 con carrera 52 se inició la etapa final de tunelación de dos líneas de 540 metros lineales, con un avance de 78 metros lineales. Está tunelación llegará hasta la carrera 47.

Finalmente, en el punto de la carrera 52 con calle 84 avanzan las labores de demolición y excavación preliminar para la construcción del box de empalme con la canalización del arroyo de la calle 84.