Con una jornada final vibrante, llena de emoción y condiciones ideales de viento, culminó con rotundo éxito el Salinas Fest 2026, consolidándose como uno de los eventos náuticos más importantes del país con proyección internacional.

La última jornada contó con la presencia del gobernador Eduardo Verano, quien acompañó la premiación y exaltó el alto nivel competitivo de los deportistas, así como el impacto positivo del festival en el turismo y la economía del departamento.

“Salinas Fest es una muestra de todo el potencial que tiene nuestro departamento. Aquí se unen el deporte, el turismo y el desarrollo económico en un solo escenario. Este es definitivamente el corazón del Caribe para el mundo. Me complace ver y saludar a tantos deportistas de 12 países hablando y disfrutando de las maravillas de Salinas del Rey. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en el 2027”, expresó el mandatario.

Desde las primeras horas del lunes festivo, el mar y el viento constante se convirtieron en los grandes aliados para el desarrollo de las regatas finales en modalidades como Kite Foil, Wing Foil, Twin Tip Racing y Rey del Aire, donde los riders ofrecieron un espectáculo de alto nivel, demostrando técnica, velocidad y pasión en cada maniobra.

El festival contó con aval de la Federación Colombiana de Vela.

El público, entre locales y visitantes, disfrutó de una verdadera fiesta deportiva que durante cuatro días posicionó a Salinas del Rey como un escenario natural privilegiado para la práctica de deportes de viento que atrae a competidores nacionales e internacionales y además cuenta con el aval de la Federación Colombiana de Vela.

Durante la ceremonia de clausura se vivieron momentos de gran emoción con la premiación de los campeones, quienes fueron reconocidos por su destacado desempeño en cada categoría.

El director de Indeportes, Iván Urquijo, resaltó la importancia de seguir impulsando este tipo de eventos que proyectan al Atlántico ante el mundo. “Seguiremos promoviendo y masificando estos deportes de mar y playa, que se unen al turismo deportivo y deportes de aventura para seguir impulsando y posicionando a Salinas del Rey como un destino mundial. El Atlántico es deporte”, manifestó Urquijo Osorio.

Por el departamento se destacaron Wendy de la Asunción, oro en Kite Foil femenino; Andrés Pereira, oro en Wing Olas; y Óscar Hernández, primer lugar en Twin Tip Racing.

Wendy, del programa ‘Atleta Apoyado’ de Indeportes, expresó su emoción por los logros obtenidos.

El festival contó con aval de la Federación Colombiana de Vela.

“Feliz de darlo todo por Atlántico, jugar de local me llena de energía, esta medalla es para todos”, dijo.

Entre tanto, Andrés Pereira celebró repetir título. “Contento ya que el año pasado también gané y ahora repetimos título, se lo dedico a todo el Atlántico”, expresó.

Una de las grandes figuras del evento fue el Niño Maravilla, Jean Paul Lietchi, quien con 14 años se llevó dos medallas de oro y una de plata para el Valle del Cauca, reafirmando su enorme proyección en este deporte.

Desde Santander, el talento y la experiencia de Víctor Bolaños también se hicieron sentir al quedarse con la medalla de oro en Kite Foil masculino.

Los Reyes del Aire (Big Air), competencia que cerró la jornada final, fueron en masculino Ángel Bonilla, de República Dominicana, y en femenino Casia Gómez, de La Guajira.

Con este exitoso cierre, Salinas Fest 2026 ratifica su crecimiento como plataforma de proyección deportiva y turística, con la mirada puesta en futuras ediciones aún más grandes y competitivas.

El festival contó con aval de la Federación Colombiana de Vela.

Resultados finales

* Kite Foil (Masculino): Víctor Bolaños (oro) – Jean Paul Lietchi (plata) – Luis Alcázar (bronce).

* ⁠Kite Foil (Femenino): Wendy de la Asunción (oro) – Casia Gómez (plata) – Adelaida Guzmán (bronce).

* ⁠Wing Foil (Masculino): Jean Paul Lietchi (oro) – Luis Antonio Plata (plata) – Andrés Pereira (bronce).

* ⁠Wing Foil (Femenino): Melissa Bumiller (oro) – Luisa Fernanda Ariza (plata) – Brigitte Valesa (bronce).

* ⁠Twin Tip Racing (Masculino): Oscar Hernández (oro) – Jacobo Arcos (plata) – Kenruis Bron Miranda (bronce).

* ⁠Twin Tip Racing (Femenino): Casia Gómez (oro) – Laura Giraldo (plata) – Wendy de la Asunción (bronce).

* ⁠Wing Olas: Andrés Pereira (oro) – Andrés Castañeda (plata) – Kenruis Bron Miranda (bronce).