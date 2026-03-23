Durante la tarde de este domingo 22 de marzo se celebró una fiesta taurina en el municipio de Campo de la Cruz, en el departamento del Atlántico. En medio del festejo, uno de los palcos en que se realizaba la corraleja se desplomó, causando momentos de angustia entre los asistentes.

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Las imágenes del hecho fueron captadas en video y difundidas en redes sociales, lo que llamó la atención de la comunidad. Sobre esto, la Alcaldía de Campo de la Cruz aseguró que la actividad taurina en el municipio “se ha desarrollado con total normalidad”.

De acuerdo con las autoridades, lo sucedido en el evento taurino fue atendido de manera inmediata por el equipo organizador; además, aclaró que no se reportaron personas lesionadas.

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“El impase ocurrido el día de ayer fue atendido de manera inmediata por el equipo organizador y las autoridades competentes, sin registrarse personas lesionadas ni heridos. La situación fue controlada oportunamente, garantizando la seguridad de los asistentes, que siempre ha sido nuestra prioridad.”, se lee en el comunicado.

“DESMENTIMOS de manera categórica las informaciones falsas que circulan en algunos medios y redes sociales sobre supuestas muertes o heridos debido a la caída de un palco de las corralejas, las cuales no corresponden a la realidad”, añade.

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Desde la administración local, se hizo un llamado a la comunidad para actuar con mayor responsabilidad.

“Extendemos una invitación respetuosa a la comunidad para actuar con mayor responsabilidad y precaución durante el desarrollo de estas actividades, contribuyendo así al bienestar de todos.”, indica.