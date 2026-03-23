Varias fotografías publicadas por Ana Lucía Pineda, esposa del candidato presidencial Abelardo De La Espriella, sorprendieron a barranquilleros y a seguidores de Junior. El aspirante a la Casa de Nariño aparece junto a Teófilo Gutiérrez, jugador de Junior, en el barrio La Chinita, de donde es oriundo el futbolista.

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“Firmes por el deporte, firmes por la patria”, se lee en la fotografía publicada por Pineda. Teófilo Gutiérrez, uno de los ídolos de la hinchada de Junior, reposteó la publicación en sus historias.

En otras publicaciones, Teo, quien viste camiseta de la selección de Alemania, aparece junto a De la Espriella jugando dominó.

Cortesía

Instagram Teófilo Gutiérrez Teo Gutiérrez junto a Abelardo de la Espriella.

Gutiérrez, ampliamente conocido en Colombia por sus logros y éxitos como futbolista, tanto en los equipos en los que ha estado como en la selección Colombia, también es conocido por sus frases en muchas entrevistas, así como por varias controversias en redes sociales.