El expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, rechazó en las últimas horas en entrevista con la ex precandidata presidencial, Vicky Dávila, el anuncio del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, de continuar con la idea de la constituyente del presidente Gustavo Petro.

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“Cepeda es juguetón, ya ha dicho que si no hay reformas convoca a la constituyente. Paloma Valencia defiende la Constitución del 91. Cepeda nos quiere a todos esclavos del estatismo. Como dice el doctor Mauricio Gaona: ‘ahora no estamos eligiendo un presidente de la República: estamos corriendo el riesgo de elegir al último’”.

Así mismo, advirtió el exmandatario que “Iván Cepeda es un alcahueta de criminales. (...) Iván Márquez y Jesús Santrich deberían haber sido extraditados a Estados Unidos. Reincidieron en el narcotráfico. Fueron llamados por la justicia de Estados Unidos y Colombia. Iván Cepeda forzó para que Márquez y Santrich salieran de la cárcel alegando que era un entrampamiento de la justicia”.

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Añadió en este sentido Uribe Vélez que “los dos se fugaron a Venezuela donde anunciaron la creación de la Segunda Marquetalia que asesina a Miguel Uribe Turbay. Aquí hay una responsabilidad política muy grande. Iván Cepeda les consiguió la impunidad”.

Por lo que pidió “una gran reflexión a los colombianos: no elegir a un alcahueta de criminales como Iván Cepeda. (...) Hay un contubernio: él es el candidato de ellos y ellos son los electores de su candidato. Esto en referencia a los grupos terroristas que presionan el voto en varias regiones del país”.

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