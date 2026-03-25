Durante la tarde de este martes 24 de marzo, las bancadas de Senado y Cámara del Partido Conservador sostuvieron un encuentro en el que hicieron un balance de los resultados obtenidos en las recientes elecciones legislativas y analizaron la posición que asumirán de cara a la primera vuelta presidencial prevista para el 31 de mayo.

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Al término de la reunión, los miembros de la colectividad abordaron la discusión sobre cuál de los dos aspirantes, Paloma Valencia o Abelardo de la Estrella, recibiría el respaldo oficial del partido.

Asimismo, en cuanto a la posibilidad de apoyar a Iván Cepeda, el director de la colectividad, el senador Efraín Cepeda, fue enfático en descartar esa opción.

“Este no es un partido que podría apoyar al comunista, marxista, leninista que hoy está en campaña”, dijo.

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No obstante, también señaló que dentro del partido surgieron algunas posturas que sugieren otorgar libertad a los militantes para decidir su voto en la primera vuelta.

Por el momento, el Partido Conservador optó por aplazar la decisión definitiva, y se espera que el anuncio del respaldo oficial a uno de los dos candidatos se produzca después de Semana Santa.