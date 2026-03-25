Los representantes Juana Londoño, Carolina Arbeláez y Juan Espinal radicaron en la Cámara una solicitud de debate de control político contra el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, y a la cúpula militar por el siniestro el pasado lunes en Puerto Leguízamo, Putumayo, del avión militar Hércules que deja hasta el momento un saldo trágico de 69 uniformados muertos.

Leer también: Elecciones presidenciales 2026: así quedó el tarjetón para los comicios del próximo 31 de mayo

“¿Qué está pasando con la seguridad aérea militar? Desde 2022 se han registrado al menos 12 accidentes de aeronaves de la fuerza pública, encendiendo alertas sobre la seguridad aérea militar”, se lee en el comunicado emitido por Londoño.

Los funcionarios del Gobierno deberán informar sobre el mantenimiento, fallas y estado real de la flota.

“Es un patrón que empieza a generar alertas, ¿Se está haciendo el mantenimiento adecuado a las aeronaves?, es la pregunta que hoy resume toda la crisis”, agrega el informe.

La proposición radicada incluye un cuestionario exhaustivo que busca establecer la vida útil de la aeronave siniestrada, su historial de mantenimiento, posibles fallas reportadas antes del accidente, certificaciones de aeronavegabilidad y las condiciones reales en las que operaba al momento del siniestro, indicó la legisladora independiente.