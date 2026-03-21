El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre las investigaciones preliminares en su contra por presuntos vínculos con narcotráfico que reposan en suelo estadounidense, las cuales fueron reveladas por The New York Times.

Esta vez el mandatario reaccionó a la declaración del candidato presidencial Abelardo De la Espriella, quien sostuvo que la persona que aspire a la presidencia de Colombia “debe comprometerse a hacer responder al presidente Petro y a todos sus cómplices por sus delitos” y añadió: “Soy capaz de acabar con la impunidad de los aforados y de los privilegiados”.

En su cuenta de X, el jefe de Estado respondió asegurando que la investigación tiene un propósito electoral: “Sé qué buscan ahora y es intervenir para que el progresismo pierda y ganen los amigos y defensores de los verdaderos narcotraficantes”, mencionó el presidente.

Asimismo, aseguró que no le preocupan los procesos que se llevan en su contra porque en territorio colombiano no ha habido ni una sola investigación sobre vínculos con narcotraficantes.

“No me interesan los procesos en Estados Unidos porque en mi país jamás me han acusado de algo como sugiere el New York Times (...) son investigaciones que llamamos aquí preliminares, que provienen apenas de la derecha colombiana y sus amigos que he extraditado, y sus amigos en el Departamento de Estado, no creo que sea Trump”, dijo Petro en su duro mensaje a De la Espriella.

En su extenso mensaje insistió en que no tiene nada que ver con los procesos que mencionan en Estados Unidos. “Yo no tengo haciendas ni carros, ni he vivido en Miami, ni tengo tierras o bienes o cuentas en el exterior, no he robado un peso del estado. No me interesa ser rico ni me domina la codicia. Jamás ataqué a nadie sin pruebas. Usted lo está haciendo”, concluyó.

El defensor del paramilitarismo que yo personalmente denuncié a riesgo de mi vida, dice que debo responder..¿Responder qué?.



Que los paramilitares digan si usted los estafó o no. El dinero con el que pagaron provenía del narcotráfico y la extorsión.



Yo no tengo haciendas ni… https://t.co/6J7it9P2fG — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 21, 2026

Ante esto, el candidato de la derecha respondió que en Colombia no tiene esos procesos porque “compró” a la Comisión de Acusaciones.

“Por eso, a pesar de que eres un corrupto de marca mayor, te financiaste ilegalmente para llegar a la Presidencia y eres un vicioso irredimible que interviene en política todo el tiempo, nada te pasa. Con la justicia norteamericana es a otro precio, y como presidente tendré la dicha de entregarte personalmente para que pagues, como tu amigo Maduro, por tu sociedad criminal con el narcoterrorismo”, concluyó De la Espriella.

Aquí en Colombia compraste a la Comisión de Acusaciones; por eso, a pesar de que eres un corrupto de marca mayor, te financiaste ilegalmente para llegar a la Presidencia y eres un vicioso irredimible que interviene en política todo el tiempo, nada te pasa.



Con la justicia… https://t.co/SndBflWP4e — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) March 21, 2026

“Objetivo prioritario”

Mientras tanto se siguen conociendo detalles de las indagaciones preliminares en contra de Petro. Precisamente información reportada por Los Angeles Times, que cita a fuentes familiarizadas con el caso y documentos oficiales, señala que la DEA clasificó al presidente como “objetivo prioritario” debido a que ha aparecido en múltiples indagaciones desde 2022.

Vale mencionar que esta entidad categoriza como “objetivo priortario” a quienes dirigen carteles o estructuras grandes, controlan rutas internacionales de droga, manejan grandes volúmenes de dinero ilícito, entre otros cargos de alto impacto.

Según el medio estadounidense, fiscales en Brooklyn y Manhattan han interrogado en los últimos meses a narcotraficantes acerca de supuestas relaciones con el entorno del presidente Petro y supuestas ayudas que habrían entregado a su campaña.