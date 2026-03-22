La representante a la Cámara Karen Manrique, acusada por la Corte Suprema de Justicia de haber participado en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), ya fue trasladada a una guarnición militar en el departamento del Atlántico para que cumpla su reclusión mientras avanza la investigación en su contra.

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X: @KarenManriqueO

Esto en respuesta a la solicitud elevada al alto tribunal por parte de la defensa de la congresista araucana para que la medida de aseguramiento preventiva se cumpliese en una guarnición militar, con el fin de garantizarle mayor seguridad ante las supuestas amenazas que ha recibido recientemente.

Según ha trascendido, Karen Manrique fue ubicada en el Batallón de Ingenieros de Combate N.° 2 General Francisco Javier Vergara y Velasco, en el municipio de Malambo, Atlántico, cuando se cumplen diez días de la orden de la Corte Suprema de enviarla a ella y al también congresista Wadith Manzur a la cárcel por el escándalo de la Ungrd.

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Imágenes de archivo

El alto tribunal los acusa del delito de cohecho impropio por la presunta aceptación de dádivas a cambio de comprometer su función como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

“La investigación corresponde a los hechos registrados durante el segundo semestre de 2023, cuando los legisladores, como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar las operaciones de crédito que interesaban a esa cartera”, se lee en un comunicado de la Corte.

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Añade que “en varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) en Córdoba, Arauca y Bolívar. En los encuentros documentados por la Sala, se habrían definido los montos con los que representantes del ejecutivo beneficiarían a los congresistas para comprometer su función”.