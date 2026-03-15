El esposo de la congresista reelecta Karen Manrique Olarte, Gustavo González Ruiz, acudió a la Registraduría para solicitar la credencial que la acredita como representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP) en Arauca. El procedimiento se llevó a cabo en la capital del departamento mediante un poder previamente firmado.

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Asimismo, Manrique fue detenida por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el pasado jueves 12 de marzo por su presunta implicación en hechos de corrupción relacionados con contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a cambio de respaldar reformas del Gobierno y apoyar proyectos y cupos de endeudamientos en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. En la Circunscripción Territorial, la congresista obtuvo 5.640 votos.

Además, el Consejo Nacional Electoral confirmó la elección de Germán Rozo Anís, del Partido Liberal, y de Manuel Pérez Rueda, del Centro Democrático, como representantes a la Cámara por Arauca para la legislatura 2026-2030.Sus nombres quedaron registrados en el acta de escrutinio general publicada por el organismo electoral, complementando la entrega de credenciales que se realizó el 14 de marzo en horas de la noche en Arauca.

Pérez Rueda expresó su gratitud y agradeció a su equipo político y jurídico, a sus allegados y a su partido por el respaldo recibido durante el proceso electoral.

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Al inicio del proceso existían interrogantes sobre si el dirigente del Centro Democrático lograría la credencial. Algunos sectores del Partido Liberal, incluyendo al segundo en la lista José Trinidad Sierra, reclamaban que las dos curules de Arauca fueran para los liberales. Sin embargo, en departamentos como Arauca, que cuentan con dos cupos en la Cámara, la asignación no se define por cifra repartidora sino por el sistema de cociente electoral, lo que finalmente le permitió al Centro Democrático obtener la segunda credencial.

Por otro lado, el liberalismo mostró su fuerza en el departamento, apoyado por sectores cercanos al gobernador Renson Martínez Prada, alineados con las toldas rojas. Asimismo, algunos líderes de Cambio Radical respaldaron a los candidatos liberales mediante diputados y otros aliados.

Al no presentar postulantes propios para la Cámara, el espacio de Cambio Radical terminó siendo ocupado por el Centro Democrático, que se quedó con la curul de Pérez Rueda. El dirigente ya había aspirado a la Gobernación de Arauca en las elecciones regionales de 2023, donde inicialmente aparecía como ganador en el preconteo, pero tras los escrutinios oficiales la Registraduría certificó la victoria de Martínez Prada.

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En ese momento, Pérez Rueda denunció un presunto fraude y decidió no aceptar la curul como diputado que, según el Estatuto de la Oposición, corresponde al segundo candidato más votado. Desde entonces, el Centro Democrático mantuvo un enfrentamiento político con el liberalismo en la región, especialmente con el gobernador Martínez Prada.

Finalmente, las alianzas con líderes nacionales también marcaron la dinámica electoral regional. Cambio Radical y sectores afines al exgobernador Facundo Castillo Cisneros solían contar con el respaldo de Julio Enrique Acosta Bernal, quien en esta ocasión apoyó al Centro Democrático.

El 8 de marzo, los candidatos locales al Senado no lograron los resultados esperados. Acosta Bernal respaldaba a Juan Carlos Wills, mientras que aliados de Castillo Cisneros apoyaban a María Clara Ramírez, ambos del Partido Conservador. Ninguno alcanzó los votos necesarios para obtener una curul.

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