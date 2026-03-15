Las elecciones presidenciales de 2026 es una de las que tiene mayor número de candidatos en este siglo, son 14 los que quieren llegar a ser el sucesor de Gustavo Petro que termina su mandato el próximo 7 de agosto.

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Entre la amplia baraja de aspiraciones resalta la de Luis Gilberto Murillo, un político venido de la periferia colombiana, de la que no hay mucha representación en altos cargos en el Estado, que le apuesta de nuevo a ser presidente de la República.

¿Quién es Luis Gilberto Murillo?

Murillo nació en el departamento del Chocó donde fue gobernador en dos ocasiones, en 1997 y 2011. Estudió la Licenciatura en Ingeniería de Minas, una maestría en Ciencias de la Ingeniería y es experto en políticas públicas.

Durante su primer mandato como gobernador su agenda se basó en la promoción de la lucha contra la corrupción, la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos de las comunidades rurales. Esto le valió ser incómodo para algunos actores armados que los secuestraron en el 2000 por motivaciones políticas.

Tras este violento episodio huyó a Estados Unidos, donde se le concedió asilo político.

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En 2014, fue nombrado por el entonces presidente Juan Manuel Santos director de la iniciativa presidencial Todos Somos Pazcífico, donde lideró el diseño y la aprobación de un préstamo de 400 millones de dólares del Banco Mundial y el BID para iniciativas de agua, saneamiento y energías renovables para comunidades de esa región.

Dos años más tarde, en 2016, fue nombrado ministro de Ambiente convirtiéndose en el primer afrocolombiano en ocupar ese cargo. Durante los dos años que fue ministro incrementó las áreas protegidas del país, creó el marco de políticas públicas para la mitigación y adaptación al cambio climático, e hizo posible la ratificación de importantes tratados ambientales, incluido el Acuerdo de París.

Juan David Tena - SIG

Se ha desempeñado como director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) y como director del Departamento de Protección Ambiental de Bogotá (DAMA) y Subsecretario de Planificación durante la alcaldía de Antanas Mockus.

Esta no es la primera vez que se lanza a un cargo de elección popular, luego de haber sido gobernador en 2022 le apostó por primera vez llegar a la Casa de Nariño representando el centro, pero no como candidato presidencial sino como fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo que se midió en la consulta de la Centro Esperanza para ese año.

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No le fue muy bien pues la dupla que representaba el centro solo logró recaudar 888.585 votos que la desplazó al cuarto lugar por detrás de Gustavo Petro, Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez. La coalición ha sido calificada por el mismo Fajardo como un “fracaso” que no logró convencer a más colombianos debido en parte a las disputas internas y las tensiones entre precandidatos.

Ahora le apuesta a irse con Luz María Zapata con una convicción clara: “Unir Estado, empresa y regiones para atraer inversión y generar empleo, brindar seguridad, y llevar desarrollo donde más se necesita. Eso no es promesa. Es el trabajo que ya conocemos”.