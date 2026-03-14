Claudia Nayibe López Hernández oficializó su carrera por la presidencia durante la inscripción de su candidatura este viernes 13 de marzo en la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá. La candidata arribó junto a su fórmula vicepresidencial Leonardo Huerta, a quien superó al conseguir más de 500 mil votos en la ‘Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación’ el pasado 8 de marzo.

Leer más: Colombia tendrá 14 candidatos para las elecciones presidenciales del 31 de mayo

Vale mencionar que ambos sumaron más de 618.000 votos durante la consulta – menos de la mitad de los 1,1 millones de votos que consiguió López cuando ganó las elecciones a la Alcaldía en 2019 – y adelantan su estrategia política para conseguir la aceptación de los colombianos, quienes elegirán al próximo presidente este 31 de mayo en su primera vuelta.

Carlos Ortega/EFE AME2208. BOGOTÁ (COLOMBIA), 08/03/2026.- La exalcaldesa de Bogotá Claudia López (d) habla junto a su contendiente Leonardo Huertas este domingo, en Bogotá (Colombia). López fue elegida como la candidata de la 'Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación', una coalición de centro, para las elecciones presidenciales colombianas del próximo 31 de mayo. EFE/ Carlos Ortega

Tras su victoria expresó: “Las consultas son un mecanismo de participación democrática para que la ciudadanía tome a través del voto la decisión de quien lidera su sector. Leonardo y yo le propusimos a Colombia enfocarnos en las soluciones”.

La carrera de Claudia López en la política

Claudia López, quien nació en Bogotá el 9 de marzo de 1970, estudió Finanzas y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia y cuenta con un máster en Administración Pública y Política Urbana de la Universidad de Columbia, además de que se graduó como doctora en Ciencia Política de la Universidad Northwestern de Chicago, Estados Unidos.

Le puede interesar: Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo presentan su candidatura en un masivo evento en Cali

La política, de 55 años, fue alcaldesa de Bogotá entre 2020 y 2023 y tuvo que hacer frente a la pandemia.

López dio sus primeros pasos en la política en la década de los ochenta cuando participó del movimiento estudiantil de la “Séptima Papeleta”, con el que se impulsó la convocatoria de una Asamblea Constituyente que terminó en 1991 con la promulgación de una nueva Constitución en Colombia.

Además, desempeñó cargos en la Consejería Presidencial para la Juventud y la Contraloría Distrital. Para 1998 fue nombrada directora de Acción Comunal en Bogotá, puesto que ocupó hasta el año 2000.

No olvide leer: Claudia López anuncia que Leonardo Huerta, su compañero de tarjetón de consulta, será su fórmula vicepresidencial

Carlos Ortega/EFE

También, ha sido investigadora de la Corporación Arcoiris y del Observatorio Político de la Misión de Observación Electoral.

La candidata se metió de lleno a la investigación con pesquisas sobre los vínculos entre las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y políticos de todas las vertientes ideológicas, denuncias por las cuales fue amenazada de muerte y salió del país por unos meses en 2013, para regresar al año siguiente.

Pese a las amenazas, volvió decidida a meterse de lleno en la política y en las elecciones de 2014 fue elegida senadora por la Alianza Verde con 81.045 votos, la votación más alta de su movimiento.

Lea también: “Cuando hablan de acabar la paz total no es porque quieran superar sus errores, sino porque quieren sumir a Colombia en la guerra total”: Petro en respuesta a Paloma Valencia

Archivo Este domingo se espera que dos millones de personas ejerzan su derecho al voto en Barranquilla y su área metropolitana.

Su carrera en la política continuó en las elecciones presidenciales del 2018, en las que lideró la unión de la Alianza Verde con el izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) y el movimiento Compromiso Ciudadano.

Para esos comicios fue compañera de fórmula de Sergio Fajardo y en las votaciones quedaron en el tercer puesto por detrás del ganador, Iván Duque, y del hoy presidente, Gustavo Petro.

angelica-lozano-y-claudia-lopez.jpg

Su relación con la senadora Angélica Lozano

La política también trajo el amor a los brazos de López. En 2014, la bogotana hizo pública su relación con Angélica Lozano, cuando ambas se desempeñaban como congresistas.

El 19 de diciembre de 2019, Lozano y López contrajeron matrimonio en la Notaría 19 de Bogotá, esto antes de convertirse oficialmente en alcaldesa de la capital del país.