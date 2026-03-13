La candidata presidencial Claudia López, ganadora de la consulta de centro, presentó este viernes al profesor Leonardo Huerta como su fórmula vicepresidencial al inscribir oficialmente la candidatura ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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“Hoy con Leonardo empieza una nueva historia, la que tiene la responsabilidad de ofrecerle al país una candidatura seria con los retos de los colombianos, humana para poner la vida en el centro, berraca para enfrentar a los poderosos y capaz de cumplir lo que prometemos”, dijo la ex alcaldesa de Bogotá y lideresa natural del ala independiente de la Alianza Verde.

“Soy la hija de una maestra. Soy la mayor de seis hermanos. Soy una mujer hecha a pulso. Esa es mi vida. Yo sé lo que significa trabajar duro, abrirse camino, cuidar, responder, equivocarse, levantarse y seguir. Sé lo que es sentir el peso del clasismo, del machismo, de la homofobia y del abuso de poder”, agregó López.

La dupla se inscribió durante el último día de plazo que tienen las candidaturas para registrarse formalmente ante la Organización Electoral.

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López viene de un distanciamiento con el también candidato presidencial de centro, Sergio Fajardo, luego de que esté decidiera no participar en la consulta de este espectro político, que el pasado 8 de marzo no recibió los votos esperados, alrededor de medio millón, y que fue superada ampliamente por la ganadora de consulta de la derecha, Paloma Valencia, que obtuvo más de 3 millones de votos, aunque superó a la de la izquierda, encabezada por Roy Barreras, que apenas alcanzó poco más de 200 mil votos.