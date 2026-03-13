El presidente Gustavo Petro reaccionó este viernes en la red social X a los resultados de la Gran Consulta y criticó a algunos habitantes de barrios populares del sur y occidente de Bogotá que votaron por Juan Daniel Oviedo, quien obtuvo más de 1,2 millones de votos y se convirtió en fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

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A través de un mensaje publicado en X, el mandatario expresó su inconformidad con el respaldo que recibió Oviedo en sectores populares de la capital.

“Que tal algunos de mis amigos y amigas de los barrios populares del sur de Bogotá y del occidente votando en consulta por el que les pareció el menos derechoso de la manada solo porque habló bien de Petro”, escribió el jefe de Estado.

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Igualmente, en el mismo mensaje, Petro defendió algunas de las banderas sociales que, según dijo, orientan su administración. “Oigan aquí vamos es por la universidad pública y gratuita en el sur y el occidente de Bogotá, aquí vamos es porque el viejo tenga una pensión para alegrar sus días como se merece”, precisó.

Y agregó: “Aquí estamos es para defender el salario vital a como de lugar. Es la vida de la familia, de los hijos y del prójimo. Lo demás son plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros”.

Que tal algunos de mis amigos y amigas de los barrios populares del sur de Bogotá y del occidente votando en consulta por el que les pareció el menos derechoso de la manada solo porque habló bien de Petro.



Oigan aquí vamos es por la universidad pública y gratuita en el sur y el… — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 13, 2026

Minutos después, el mandatario volvió a referirse al escenario político a través de otra publicación en la misma red social, en la que reiteró sus críticas a sectores que —según dijo— buscan regresar al poder.

Están sedientos por retornar al poder y despedazar al pueblo.Presidente Gustavo Petro

“Cambios son cambios, pero los vampiros están listos ahí, detrás de pelucas y banderolas rojas y sonrisas, y sus colmillos están sedientos por retornar al poder y despedazar al pueblo humilde de Colombia. No los dejaremos. Colombia es para la vida y no para la muerte así se disfrace de todos los colores”, escribió.

Cambios son cambios, pero los vampiros están listos ahí, detrás de pelucas y banderolas rojas y sonrisas, y sus colmillos están sedientos por retornar al poder y despedazar al pueblo humilde de Colombia. No los dejaremos. Colombia es para la vida y no para la muerte así se… https://t.co/T2cV5KnKWj — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 13, 2026

La fórmula Valencia-Oviedo

Los pronunciamientos del jefe de Estado se producen después de que se formalizara la fórmula presidencial entre Valencia y Oviedo, anunciada tras los resultados de la denominada Gran Consulta por Colombia.

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En esa jornada electoral, Valencia obtuvo más de 3,2 millones de votos, mientras que Oviedo alcanzó el segundo lugar con más de 1,2 millones. Parte de ese respaldo provino de votantes independientes y de sectores urbanos que apoyaron su perfil técnico durante su paso por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El anuncio de la fórmula se hizo público mediante un video en el que la senadora recibió al exfuncionario con la frase: “bienvenido, señor vicepresidente”.

Juan Daniel Oviedo es la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.



Esto dijo la candidata desde su su apartamento:



🗣️“Bienvenido, señor vicepresidente” pic.twitter.com/pFJ9vfMAXy — Esperanza Vargas Q (@EsperanzaVargaQ) March 12, 2026

La otra ‘pulla’ de Petro a Oviedo

La indirecta de este viernes no fue la única reacción reciente del jefe de Estado frente a esa alianza política.

Un día antes, Petro había difundido otro mensaje en X luego de que Valencia afirmara en una entrevista con La FM que su fórmula con Oviedo demostraba que era posible “llegar a acuerdos con quien piensa distinto”.

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El mandatario respondió sin mencionar directamente a los dos dirigentes: “Hacer acuerdos con quien piensa distinto es algo que llevé como eje de mi vida política y personal. Pero no se debe faltar a ese principio. Decir que piensan distinto los que participaron en el mismo gobierno suena a engaño”.

Luego agregó: “Hoy tenemos una buena confrontación entre quienes piensan distinto. Los que buscan seguir el camino de la transformación de Colombia y quienes participaron y ayudaron al gobierno de Duque y quieren volver a gobernar”.