En la mañana de este viernes 13 de marzo, la candidata Paloma Valencia oficializó su inscripción a las elecciones presidenciales junto a su fórmula Juan Daniel Oviedo.

A la Registraduría llegó la aspirante y Oviedo, el segundo más votado de la Gran Consulta, junto a los otros integrantes: David Luna, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa; también estuvo el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien realizó una intervención ante los militantes del Centro Democrático y demás asistentes al acto público.

“La política hay que hacerla desde el alma, pensando en la nación, no desde pequeños guetos de sectarismo político”, dijo el expresidente y añadió: “Me presento ante ustedes como un gregario de esta coalición. Simplemente soy un pegador de ladrillos”.

A la inscripción también llegó la excandidata y excongresista Ingrid Betancourt, quien acompañó el proceso de inscripción de la aspirante ganadora de ‘La Gran Consulta’.

Así llega la dupla a la contienda electoral

Valencia obtuvo 3,23 millones de votos en ‘La gran consulta por Colombia’ celebrada el pasado domingo, en paralelo a las elecciones legislativas colombianas, y Oviedo fue segundo con 1,25 millones de papeletas, resultado que superó todas las expectativas y que lo convirtió en favorito para ser el nominado para la Vicepresidencia.

Tras esos resultados comenzó una serie de reuniones de Valencia con Oviedo y con los otros participantes en la consulta electoral, con el fin de llegar a un acuerdo para la nominación de Oviedo, cuya imagen de liberal, homosexual e independiente es vista como ideal para atraer a la candidatura al electorado de centro que no se siente cómodo con los dos candidatos que están adelante en las encuestas.

Valencia recordó que el domingo Oviedo “sacó un respaldo popular que a todos nos emociona porque está conectando con muchos colombianos que no se sentían representados” y que han encontrado en él “la oportunidad de sentirse incluidos, de ser vistos, de ser oídos”.

“Oviedo representa además las manos limpias. Jamás hemos estado ni él ni yo, como nadie en esta gran consulta, envueltos en escándalos de corrupción. Lo nuestro ha sido el servicio a Colombia con las manos limpias”, subrayó Valencia, quien prometió trabajar por todos los colombianos, sin importar su condición social, ideología política u orientación sexual.