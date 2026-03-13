El Directorio Nacional Conservador decidió por unanimidad que no inscribirá candidato a la Presidencia de la República en el próximo debate electoral.

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“La decisión de acompañar a cualquiera de los candidatos inscritos será tomada en unidad en las próximas semanas”, anunció la colectividad azul en un comunicado.

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No obstante, las directivas godas le dieron vía libre al presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda Sarabia, para que lidere acercamientos y puentes con los candidatos de centroderecha y derecha, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, quienes puntean en las encuestas por ese espectro político.

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Previamente se había anunciado que Cepeda Sarabia, quien no se presentó como candidato en las pasadas legislativas y se retira del Congreso tras tres décadas de legislatura, podría ser el aspirante del conservatismo, pero finalmente esta semana la colectividad azul reveló su decisión para las presidenciales del próximo 31 de mayo.