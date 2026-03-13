Tras detectar presuntas irregularidades con relación a los resultados de las elecciones legislativas del pasado domingo, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra cuatro ciudadanos que se desempeñaron como jurados de votación en la ciudad de Barranquilla.

De acuerdo con el ente de control, en el proceso de conteo de votos en la zona 11 del Distrito de Barranquilla se habrían presentado inconsistencias en los registros de uno de los puestos, con relación a las votaciones de Senado de la República y Cámara de Representantes.

En el caso de la elección al Senado, al revisar los formularios electorales se evidenció que en el E-11 aparecían habilitados para votar 183 ciudadanos. No obstante, en el formulario E-14 se registraron 290 sufragantes, lo que generó una diferencia de 107 votos que, según la normativa, debían ser incinerados.

Una situación similar se habría presentado en la elección a la Cámara de Representantes. Allí, el formulario E-11 reportaba 183 ciudadanos habilitados para votar, pero en el E-14 quedaron consignados 395 votantes. Esta discrepancia produjo una diferencia de 212 votos que igualmente debieron ser incinerados.

De esta manera, la Procuraduría Regional de Instrucción Atlántico adelantará una investigación para determinar las actuaciones de Javier Fonseca Villanueva, Sandra Milena Henao Nieto, Jerson Yesid Rengifo Consuegra y Caterine Martínez Villegas.

Sumado a esto, el Ministerio Público ordenó la recolección de pruebas documentales para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los hechos que son materia de investigación.

Las denuncias

En medio del proceso de escrutinio de votos que se adelanta durante estos días en el recinto ferial Puerta de Oro, las delegaciones judiciales de los diferentes partidos políticos han venido denunciando las posibles irregularidades e imprecisiones que ha tenido el proceso electoral del pasado domingo 8 de marzo.

En ese sentido, el Partido Cambio Radical hizo un pedido a través de sus redes sociales para ejercer una vigilancia rigurosa sobre el proceso de escrutinios en cada voto depositado.

“Solicitamos a la Procuraduría General, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y a la Misión de Observación que haya supervisión permanente y garantías plenas de transparencia para asegurar que cada voto depositado por los ciudadanos sea contado correctamente y que la voluntad de los colombianos se respete sin ninguna duda”, expresó en su perfil de X.

Seguidamente, el abogado Oscar Mass, quien representa los intereses del partido en el proceso de escrutinio en la capital del Atlántico, explicó las anomalías que se vienen registrando en las comisiones escrutadoras.

“La conclusión es clara: los jurados no hicieron su trabajo. Ellos tenían que hacer la nivelación correcta para entregar los votos como debe ser, pero en lugar de eso, lo que hicieron fue inflar los votos entregando varios tarjetones de Senado y Cámara de Representantes”, dijo.

Puso de presente que “cuando aparecen los votos duplicados toca regular las mesas en el escrutinio para que concuerde con el número de votantes en el formulario E-14; en este proceso se incineran al azar los votos de más y los que más pierden son los partidos más votados en el Atlántico como Cambio Radical o Pacto Histórico”.

Sumado a esto, el abogado mencionó que existe preocupación frente a que, parece ser, que no son hechos aislados.

“Lo que preocupa es que los problemas se vienen presentando en las mismas mesas. Uno quiere pensar que no es de mala fe, pero en estos cuatro días se han quemado más de 400 votos en una sola comisión. El mensaje para los jurados de votación es que sean responsables, porque nunca habíamos visto algo así”.

De igual manera, un delegado judicial del Pacto Histórico detalló que “otro fenómeno que hemos detectado en los escrutinios son las mesas donde los formularios estaban en cero votos para un partido y luego aparecen como 20 o 50. Tenemos abogados en todas las mesas revisando esto porque en los escrutinios yo creo que podemos recuperar más de una curul en el Senado”.

Expuso, además, que “tenemos identificadas una mesas donde hay irregularidades presentes cada día. El pasado jueves se quemaron 300 votos en un escrutinio, y hasta otros partidos también se ven perjudicados si esto sigue. Hay que explicarle a los jurados que esto no es una mamadera de gallo, es un proceso serio que afecta el desarrollo del país”.

Por su parte, el abogado Rafael Esguerra, representante del movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) en el Atlántico, pidió aplicar la excepción de constitucionalidad en el proceso de escrutinio para evitar que los tarjetones de esta circunscripción sean incluidos en ese procedimiento.

“Hay un caudal de desinformación brutal sobre los comicios”: Penagos

El registrador Hernán Penagos volvió en defensa de la institucionalidad en medio del proceso electoral que tuvo lugar el pasado domingo en todo el país.

Durante su intervención en el Congreso Nacional de Municipios 2026 de Fedemunicipios, que se lleva a cabo en Cartagena, Penagos consideró que “no es justo que por los comicios se mancille el nombre de personas y de instituciones que están para respaldar la transparencia de la jornada electoral”.

El registrador Penagos también recalcó que, de acuerdo con las autoridades, la jornada se realizó en completa calma: “Incluso, la MOE aseguró que atendió menos quejas que las que normalmente llegan a esa organización si se compara con otros procesos electorales del pasado”.

Penagos cuestionó el ruido mediático por “las supuestas irregularidades en las elecciones”, las cuales, en su concepto, son azuzadas por “un caudal de desinformación brutal del que también ha hecho que el presidente Petro insista en un fraude”.

Aseguró que “con este mismo sistema los colombianos han votado por décadas a sus mandatarios”.