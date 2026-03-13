Al rededor de 16 días pasaron desde los barranquilleros comenzaron a reportar en redes sociales y a las autoridades del Distrito la presencia de una singular ave de gran tamaño, plumaje blanco, patas largas y negras y pico largo y afilado en algunos puntos de la ciudad.

Pronto se identifico que era un espécimen de la cigüeña jabirú, la de mayor tamaño en el continente americano, que es un ave migratoria y que se estaciona en el Caribe colombiano.

Durante esas dos semanas, el ave se desplazó por diversos barrios como Los Ángeles II, Barrio Abajo, la Vía 40, el sector de La Aduana y el centro.

Sin embargo, los reportes fueron fatídicos desde las primeras horas de la mañana del 11 de marzo. Ciudadanos del barrio Rebolo, por el sector del Rincón Latino la reportaron como muerta y su foto comenzó a rodar por redes sociales.

Barranquilla Verde, oficina ambiental de la Alcaldía, se apresuró al sitio en la mañana pero no encontró nada. Regresaron en horas de la tarde y, esta vez, lograron dar con el vecino que había guardado el cuerpo, quien se los entregó.

Joaquin Buitrago, director de Barranquilla Verde, manifestó que están “consternados por esta triste noticia que, entre otras cosas, nos sorprende mucho porque la comunidad siempre ha sido nuestro aliado en todo el trabajo que hacemos para cuidar, preservar y capturar a nuestra fauna”.

Rastros de maltrato

Johnny Olivares Joaquín Buitrago, director de Barranquilla Verde.

Tras recuperar el cuerpo, los biólogos de la entidad comenzaron los estudios y en las primeras revisiones identificaron lo que podrían ser signos de maltrato en el ave: “Lo que en primera instancia vimos fue algunos signos de un presunto maltrato”, señaló Buitrago.

Sin embargo, aclaró que de momento “no tenemos evidencias, videos ni testimonios de realmente qué le pasó a la ave. Sin embargo, todo esto es materia de investigación y si logramos tener alguna prueba de que realmente el ave fue agredida por algún ciudadano, tomaremos las acciones y colocaremos las denuncias pertinentes sobre este hecho” .

Explicó que los expertos apenas empezaron a hacer las revisiones para intentar hallar evidencia puntual.

“Es un poco pronto para yo poder darte una respuesta porque inclusive sería irresponsable. Ya te digo, nosotros recibimos el animal por parte de un miembro de la comunidad, pero no tenemos ninguna evidencia de la agresión. Muestra signos de agresión, pero no tenemos evidencia de que alguien le haya hecho algo”.

Intentos de capturas

La comunidad ha criticado seriamente que Barranquilla Verde no capturó a la cigüeña jabirú de manera preventiva, para alejarla de la ciudad y regresarle a su ambiente natural.

Sin embargo, la entidad aclaró que “se intentó capturarla alrededor de seis veces, pero no fue posible, siempre se montaba arriba de un techo o salía volando como creo que lo muestran algunos de los videos”.

Además, expresó que una posible captura hubiera sido riesgosa para el pájaro, tras una mesa técnica realizada con especialistas de diferentes instituciones como el Zoológico de Barranquilla, entre otras instituciones.

“No podíamos utilizar dardos sedantes, porque normalmente el sedante demora unos minutos en hacer efecto, y si la ave tomaba vuelo, podía hacer efecto el sedante en pleno vuelo y ahí tendríamos una consecuencia fatal para el animal. Este animal tiene unas extremidades muy delgadas y la velocidad del dardo también la puede afectar. Y afectarle una extremidad a uno de estos animales es prácticamente como sentenciarla”.

Los estudios arrojarán los datos pertinentes en próximos días para indicar si la muerte fue producto de una agresión humana, un depredador o un accidente.

Radican cátedra de protección animal

En el Concejo Distrital de Barranquilla fue radicado un proyecto de acuerdo de autoría del concejal Alexis Castillo, que busca promover la cátedra de protección, empatía y bienestar animal en los colegios oficiales del Distrito.

“La iniciativa surge ante la necesidad de seguir creando conciencia sobre el cuidado y la protección animal, promoviendo desde la educación una cultura ciudadana basada en el respeto”, señaló su autor.