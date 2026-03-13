En las últimas horas, autoridades confirmaron la muerte de alias Fabián, un joven de 17 años señalado de tener presunta participación en el asesinato de las hermanas Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega, crimen que ha generado gran conmoción en el municipio de Malambo, Atlántico.

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El adolescente, de acuerdo con lo informado por la policía, había sido localizado en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, luego de que las autoridades lograran seguir su rastro tras los hechos ocurridos en Colombia. Según la información conocida del caso, el menor habría abandonado el país poco después del crimen con el propósito de evadir a los investigadores que adelantaban las diligencias judiciales por el doble homicidio.

Las labores de seguimiento permitieron establecer que el joven se encontraba en el sector conocido como El Despertar, en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante de Maracaibo, donde finalmente fue ubicado por unidades policiales.

Así fue el operativo en el que murió alias Fabián

De acuerdo con el reporte oficial del Cuerpo Policial Bolivariano del Estado Zulia, los uniformados llegaron hasta el sector tras recibir información de la comunidad sobre la presencia de un adolescente con características similares a las del sospechoso.

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“El hilo de las indagaciones condujeron a los uniformados hasta el sector El Despertar parroquia Francisco Eugenio Bustamante, municipio Maracaibo, donde avistaron a un sujeto que coincidía con la fisionomía del presunto delincuente”, se lee en el comunicado del Cuerpo Policial Bolivariano del Estado Zulia.

Según el comunicado, cuando los agentes intentaron interceptarlo, el menor corrió e ingresó a una vivienda del sector.

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“Este, ante la presencia de los uniformados, corrió e ingresó a una vivienda donde sin mediar palabras disparó contra los uniformados, quienes se vieron en la necesidad de repeler el ataque, donde resultó herido de gravedad siendo llevado de urgencia al Centro de Diagnóstico Integral de la Chamarreta, donde certificaron su muerte minutos después”, indicó la autoridad policial en el reporte oficial..

Tras el procedimiento, las autoridades incautaron una pistola calibre .380 y un teléfono celular, elementos que ahora hacen parte del proceso investigativo y que podrían aportar información relevante sobre el caso.

Así avanza la investigación por el crimen de las hermanas Hernández en Malambo

La muerte de alias Fabián ocurre mientras las autoridades colombianas continúan avanzando en la investigación por el asesinato de las hermanas Hernández, ocurrido en Malambo.

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El caso ha dejado varios capturados y aprehendidos. Entre ellos está Juan David Taboada, conocido como alias Tata, así como otro menor de edad identificado con el alias de El Mono, quien fue enviado a un centro de reeducación mientras avanza el proceso judicial.

Las investigaciones también buscan establecer la posible participación de otras personas en el crimen y esclarecer completamente las circunstancias en las que fueron asesinadas las dos jóvenes, cuyos cuerpos fueron hallados enterrados días después de su desaparición.