Como Jullders Moisés Mejía Hernández, de 24 años, fue identificado el hombre que murió en la noche de este jueves 12 de marzo luego de ser atacada a bala en el barrio Bajo Valle de Barranquilla.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hombre se encontraba en una vivienda ubicada en la calle 70C No. 16-04 aproximadamente a las 7:45 de la noche, cuando al salir fué abordado por un sujeto, quien sacó un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones.

Mejía Hernández recibió un impacto por arma de fuego en región escapular. Fue trasladado al Paso El Bosque, sitio donde fue declarado muerto por la gravedad de la herida.

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que el hombre asesinado registraba una anotación judicial en SPOA por el delito de tráfico de estupefacientes (2026).

De acuerdo con la pareja sentimental de la víctima, según el testimonio entregado a la Policía, Jullders Moisés Mejía Hernández se iba a encontrar con otro hombre conocido con el alias de ‘Pocheche’.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del hecho y dar con el paradero del responsable.