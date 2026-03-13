Hacia el mediodía de este jueves 12 de marzo, el Cuerpo Policial Bolivariano del Estado Zulia (CPBEZ) confirmó a través de un comunicado la muerte de Aldelso Fabián Nava Díaz, alias Fabián, de 17 años de edad, quien habría huido a su natal Venezuela en medio de las investigaciones que adelantaba la Policía Metropolitana de Barranquilla y la Fiscalía en su contra tras vincularlo en el doble homicidio de las hermanas Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega.

EL HERALDO conoció que el hoy occiso había partido hacia el municipio de Maracaibo tras presuntamente haber participado en el crimen, tal y como lo había contado en primicia esta casa editorial.

Con lo que no contaba el menor era que las investigaciones seguirían hasta el vecino país, donde agentes de la unidad especial antes mencionada le seguirían los pasos, hasta lograr ubicarlo en el sector El Despertar parroquia Francisco Eugenio Bustamante, municipio Maracaibo.

De acuerdo con el comunicado emitido por las autoridades, el rastreo del joven fue posible gracias al apoyo de la comunidad, quienes alertaron a los oficiales sobre la presencia de un adolescente con los mismos rasgos de alias Fabián.

“El hilo de las indagaciones condujeron a los uniformados hasta el sector El Despertar parroquia Francisco Eugenio Bustamante, municipio Maracaibo, donde avistaron a un sujeto que coincidía con la fisionomía del presunto delincuente”, se lee.

Una vez los oficiales interceptaron a ‘Fabián’, este corrió e ingresó a una vivienda donde intentó buscar resguardo, pero acabó viéndose acorralado, por lo que disparó contra los uniformados, quienes respondieron de la misma forma.

“Éste, ante la presencia de los uniformados, corrió e ingresó a una vivienda donde sin mediar palabras disparó contra los uniformados, quienes se vieron en la necesidad de repeler el ataque, donde resultó herido de gravedad siendo llevado de urgencia al Centro de Diagnóstico Integral de la Chamarreta, donde certificaron su muerte minutos después”, explicaron.

Posterior al ataque, las autoridades incautaron un arma de fuego tipo pistola calibre 380 y un teléfono móvil, con el que se presume que mantenía contacto con familiares y allegados, mismos a los que días antes de partir les informó sobre su plan de escape.

“De la intervención legal donde murió ‘Fabián’ tuvo conocimiento la Fiscalía 45 del Ministerio Público, en el sitio de la confrontación las autoridades colectaron como evidencia un arma de fuego tipo pistola calibre 380 y un teléfono móvil (…) Se conoció que la autoridades colombianas ofrecían de recompensa 20 millones de pesos para dar con el paraderos de los implicados en la muerte de las hermanas Hernández Noriega”, culmina el documento.

Es importante mencionar que, de este caso, la Policía Metropolitana de Barranquilla ha logrado la captura de Juan David Taboada alias Tata, de 19 años de edad, y la aprehensión de un menor de 17 años conocido con el alias de El Mono, quien fue asegurado en el Centro de Reeducación El Oasis, ubicado en el municipio de Soledad.

Asimismo, las autoridades presumen que de este crimen estén vinculadas otras tres personas, entre ellas, alias Erick.