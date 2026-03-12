Detectives de la Sijín adscritos al Departamento de Policía Atlántico empezaron las labores de búsqueda de información y la investigación por el millonario hurto registrado en la madrugada de este jueves 12 de marzo dentro de una vivienda de la calle El Barrizal, localizada en el municipio de Santo Tomás, oriente del Atlántico.

De acuerdo con un comunicado de la autoridad, aproximadamente a la 01:50 de la madrugada, cuatro sujetos encapuchados y armados ingresaron a un inmueble ubicado en la carrera 9 con 2A-36, donde intimidaron a los residentes del lugar, exigiéndoles la entrega de dinero en efectivo y objetos de valor.

Según lo manifestado por las víctimas, los delincuentes lograron apoderarse de aproximadamente 50 millones de pesos en efectivo y 20 millones de pesos representados en joyas y otros elementos de valor.

Durante la inspección realizada por las unidades policiales se evidenció que los sujetos retiraron una varilla de las rejas del inmueble para ingresar y posteriormente forzaron la puerta principal.

Además se llevaron el monitor de las cámaras de videos instalados en la vivienda, así como un video juego, valorados en más de dos millones de pesos y un celular de alta gama, el cual su propietaria lo bloqueó.

Es importante resaltar que no se presentaron personas lesionadas durante este hecho.