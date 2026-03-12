Fue un evento cargado de mucha nostalgia y emotividad. Un evento que reafirmó que la familia de Nancy Mestre, a pesar de que su dolorosa desaparición fue hace mucho tiempo, nunca fue desamparada. Nunca se abandonó, y, por el contrario, todo ese acompañamiento que recibieron a lo largo de todos estos años se inmortalizó en una obra literaria.

Leer también: Así fue el lanzamiento de ‘Una lucha contra el olvido’, el libro que reconstruye la intensa batalla de Martín Mestre por encontrar al feminicida de su hija

Este jueves 12 de marzo, desde el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz, se llevó a cabo la presentación del libro ‘Una lucha contra el olvido’, escrito por el periodista Juan Guillermo Mercado y el cual relata la historia del crimen de la barranquillera y de esa dura tarea realizada por su padre, Martín Mestre Yúnez, por buscar al hombre señalado de quitarle la vida.

Familiares, amigos y personas que en algún momento sirvieron de apoyo a los Mestre Vargas estuvieron presentes en el acto que fue moderado por la directora de EL HERALDO, Érika Fontalvo Galofre.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, invitado especial al acto y quien abrió el panel, manifestó su profunda admiración por la labor incansable del hoy octogenario padre de Nancy Mariana.

“Para mí es profundamente significativo estar hoy aquí amigo y ciudadano barranquillero (Martín Mestre) porque cuando uno escucha una historia como la que hoy nos convoca es imposible no sentirnos conmovidos. Detrás de este libro no hay una sola investigación ni un relato de hechos, lo que realmente hay es dolor profundo de una familia por la memoria de una hija que ya no está y hay el amor inmenso de un padre que se negó a dejarla caer en el olvido”, expresó el mandatario de los atlanticenses.

Jesús Rueda Lanzamiento del libro de Martín Mestre ‘Una lucha contra el olvido’.

Y luego reafirmó: “este libro nos cuenta la historia de Martín Mestre, un padre barranquillero que durante más de 30 años se negó a aceptar que el asesinato de su hija Nancy quedara en el olvido. Pensar en todo lo que vino después de los años de espera, las puertas cerradas, la frustración, el silencio que no nos permite entender la magnitud de esta lucha y, aun así, Martín nunca se rindió. Gracias a esa perseverancia, a esa memoria que se negó a apagarse, hoy esta historia puede ser contada para que la conozcan todos nuestros descendientes”.

“Hay padres que no lo pueden hacer”

En entrevista con Érika Fontalvo, Martín Mestre hizo un recuento de cómo actuó para iniciar la investigación sobre Jaime Saade Cormane, condenado por el crimen de su hija, y, después de muchos años, dar con su paradero en otro país.

“Esto fue una lucha que yo nunca pensé que iba a librar. Poco a poco la fuerza me vino porque teníamos que hacer justicia y evitar, a toda costa, que hablaran mal de mi hija. Poco a poco fui organizando la investigación y yo diría que monté una oficina de inteligencia con amigos de la Armada y oficiales de inteligencia, contrainteligencia, que también ayudaron. Y poco a poco fuimos aglutinando y haciendo la recopilación de la información para dar con el tipo. Fue muy duro y eso fue casi 26 años dando palos de ciegos al principio, pero ya después averiguamos dónde estaba y después de buscar dónde estaba, en qué ciudad de Brasil, logramos también detectarlo”, dijo Mestre sobre la larga búsqueda de Saade y su ubicación en Belo Horizonte, ciudad del Estado de Minas Gerais.

Importante: ‘Una lucha contra el olvido’: el libro del caso Nancy Mestre que cierra cabos sueltos de la historia

Mestre detalló que implementó una estrategia de inteligencia, creando cuatro espías ficticios con nombres árabes para infiltrar información, lo que llevó a focalizar la búsqueda en la zona de la ‘Samaria’ en Santa Marta y, finalmente, en Belo Horizonte, Brasil.

Jesús Rueda Lanzamiento del libro de Martín Mestre ‘Una lucha contra el olvido’.

Como se sabe la captura de Saade Cormane se concretó en 2020 con el apoyo de Interpol y la Policía Federal de Brasil, usando huellas dactilares autenticadas que revelaron su identidad real, pues este había cambiado su nombre a Enrique Do Santos Abdala, quien vivía otra vida con una familia.

Sobre el libro del caso de su hija, don Martín aseguró que es “un texto para los padres que sufren por el cruel delito del feminicidio. Hay padres que no pueden hacer lo que yo hice de investigar. Este libro servirá para que se apruebe la Ley Nancy Mariana Mestre Vargas, que busca que el feminicidio no prescriba”.

“Gastarse la suela de los zapatos”

El periodista y productor sincelejano, Juan Guillermo Mercado, autor de ‘Una lucha contra el olvido’, reconoció que gastó “las suelas de sus zapatos”, tal y como dice el cronista Alberto Salcedo Ramos, para adelantar la investigación periodística sobre el caso de Nancy Mestre.

“Había que caminar, indagar, recorrer las calles para poder encontrar a una testigo que vive y que dio una versión en febrero de 199, dentro del proceso, que vivía en la casa de los Saade Cormane, como pensionada, como lo conocemos aquí en el Caribe, y que 31 años después, gracias a una coincidencia, porque es del mismo lugar donde yo soy originario, de Sincelejo, accedió a contar lo que pasaba en la casa de los Saade y una relación con el narcotráfico”.

Jesús Rueda Juan Guillermo Mercado, Érika Fontalvo y Martín Mestre, en la presentación del libro.

Según Mercado, esta nueva versión ligó claramente el crimen de Nancy con el narcotráfico y señaló que hubo complicidad y que Saade no actuó solo.

“El objetivo del libro es sacar la verdad a la luz pública y motivar a otros testigos a hablar, ya que las pruebas están y los nombres se mencionan”, expuso el autor.

La abogada de la ventanita

La barranquillera Margarita Rosa Sánchez, abogada con oficina jurídica en Washington D. C., EE. UU., y Bruno Barreto Teixeira, penalista brasilero, y los abogados de la firma Miller & Chevalier, fueron quienes estuvieron al frente del proceso judicial para la extradición de Jaime Saade desde Brasil.

Desde su ciudad y conmovida por los resultados del proceso, así como la salida al mercado del libro de Nancy, la especialista manifestó su “inmensa gratitud por don Martín, por Martín Eduardo, por Nancy Vargas (Madre de Nancy Mariana), por haberme abierto las puertas de su casa, de su familia, ante un inmenso dolor y una frustración que yo creo que es muy difícil o imposible describir”.

Jesús Rueda Margarita Rosa Sánchez

Sobre el proceso judicial que adelantó, la abogada recordó el término de “la ventanita”, para expresarle a Martín Mestre que todavía había una luz de esperanza ante un posible riesgo de que se cayera la extradición de Saade.

“Se buscó y encontró una ‘ventanita’ legal para impulsar el caso, a pesar de los obstáculos, y revertir la decisión y lograr que el caso de Nancy fuera escuchado, estableciéndola como una víctima universal. Gracias a la argumentación legal, la Corte en Brasil reconoció a Nancy como la víctima que representaba a todas las mujeres sin acceso a la justicia. La Corte determinó que, bajo el derecho internacional y los tratados de extradición en casos de feminicidio, este crimen no prescribía”, expuso Sánchez.

Como diga, mi capitán

El abogado Raúl Romero del Río, apoderado de la familia Mestre Vargas en el plano local, recordó en escena todo lo que tuvo que hacer para poder conseguir documentos en juzgados y que eran necesitados en Brasil para el proceso de extradición de Saade.

“A mí me contactó don Martín, como oficiales Profesionales de Reserva de la Armada Nacional con entrenamiento en inteligencia militar que somos, y me dijo que necesitaba una documentación en el menor tiempo posible porque lo que se pretendía era evitar que se fuera a caer la extradición de Saade. Que se vencieran unos términos. Yo le dije a Martín: como ordene, mi capitán, y busqué la forma más rápida de hacerlo… Primero lo solicité como el abogado de Martín y me lo negaron. Luego, vía telefónica, fingí ser una estudiante, imposté mi voz, y conseguí el documento que se necesitaba para enviarlo a Brasil”, reveló el abogado.