Desde el Cubo de Cristal se llevó a cabo el lanzamiento del libro ‘Una lucha contra el olvido’, la intensa lucha de Martín Mestre para buscar justicia por el feminicidio de su hija Nancy Mestre a manos de Jaime Saade Cormane, hoy preso en la cárcel La Tramacúa, de Valledupar, luego de haber evadido a las autoridades por más de 30 años.

Martín Mestre en el lanzamiento de su libro 'Una lucha contra el olvido', junto a Érika Fontalvo, directora de EL HERALDO.

El conversatorio de lanzamiento contó con la participación de Erika Fontalvo, directora de El Heraldo, junto a los autores y miembros de la familia Mestre que dialogaron sobre esta historia que no solo conmovió a Colombia sino al resto del mundo.

Una lucha contra el olvido narra cómo, frente a la lentitud de la justicia, un padre decidió investigar por su cuenta, cruzar fronteras y seguir pistas durante casi treinta años hasta lograr que el responsable del crimen enfrentara finalmente a la justicia.

Este evento no solo se trató del lanzamiento de un libro sino también de una sentida conversación y la reconstrucción de una intensa batalla de un padre que nunca bajó los brazos al tratarse de su hija.

Este fue un acto de memoria y de reflexión colectiva sobre uno de los casos más emblemáticos de violencia contra la mujer en la historia reciente de Barranquilla.

En el conversatorio, la directora de EL HERALDO retrató cómo este libro es una muestra que reconstruye la historia del caso a través de archivos, fotografías y portadas de prensa de esta casa editorial y otros medios que acompañaron durante décadas la búsqueda de justicia.

El acto público contó con la participación del señor Martín Mestre; Juan Guillermo Mercado, escritor del libro; Nancy Vargas, madre de Nancy Mestre; Ruth Pareja, integrante del Movimiento Amplio de Mujeres y el abogado Raúl Romero.