En la vía Valledupar- Ocaña, sur del departamento del Cesar, fue secuestrado José Said Pérez, de 75 años, cuando se desplazaba hacia su finca.

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Los hechos se registraron este martes 28 de abril, en horas de la mañana, exactamente en el sector conocido como La Virgen de Fátima.

La evidencia del plagio quedó al ser encontrado abandonado el vehículo del adulto mayor, lo cual alertó a la ciudadanía que dio aviso a las autoridades de lo sucedido, y seguidamente a los familiares del afectado, quien es oriundo de Ocaña, Norte de Santander.

Es de indicar que en repetidas ocasiones las autoridades han señalado que en esta zona del departamento hay presencia de grupos armados al margen de la ley como ELN, Clan del Golfo y disidencias de las Farc.

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Al momento no se ha conocido que alguno de estos subversivos se haya atribuido el hecho. Mientras tanto las autoridades de la fuerza pública realizan las investigaciones respectivas para dar con el paradero de José Said Pérez. En el sur del Cesar opera la Quinta Brigada del Ejército Nacional, en conjunto con la Policía Nacional.