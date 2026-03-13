A eso de las 3:10 de la tarde de este jueves 12 de marzo el sonido de las balas causó pánico entre la comunidad del barrio Villa Rica 2 del municipio de Malambo.

En un menor de 17 años, conocido con el alias de ‘Mamby’, fue asesinado cuando se encontraba en la terraza de una vivienda.

Según testigos, dos hombres a bordo de un motocarro llegaron hasta el inmueble donde se encontraba su víctima. Allí, uno de los sujetos descendió del vehículo y disparó contra el adolescente en diferentes oportunidades, causándole la muerte de manera inmediata.

Hasta el lugar arribaron unidades del CTI de la Fiscalía y realizaron el levantamiento del cadáver; por su parte, miembros de la Policía Metropolitana de Barranquilla adelantan investigaciones para dar con el paradero de los criminales y determinar los móviles del hecho.